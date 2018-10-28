İhracatta fark yaratanlara ödül

Sektörün 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği gecede İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), platin, altın, gümüş, bronz ve başarı sertifikası ile 5 farklı kategoride 333 ihracatçıyı ödüllendirdi. Törenin açılışında konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, “Bugün ihracat ödülü alan firmalarımız arasında son 1 yılda 50’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren, ihracatta kilogram başı birim fiyatı 300 doları aşan, son 3 yıldır ihracat gerçekleştirilmeyen Gambiya, Lihtenştayn, Togo gibi ülkelere ihracat yapan firmalarımız var.” dedi.

Deri ve deri mamulleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Mustafa Şenocak, “Dünyadaki ekonomik daralmaya ve ticaret savaşlarına rağmen, deri ve deri mamulleri sektörü ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Deri ve deri mamulleri ihracatımız 1 Ocak – 23 Ekim döneminde yüzde 11,6 oranında artarak 1,4 milyar dolara yükseldi. Bu gayretli çalışmalarınız sonucunda kasım ayı ile birlikte 2017 yılı toplam ihracatımızı kolaylıkla aşacağız. İhracatta yeni pazarlar, yeni hedeflere ulaşabilmek amacıyla, 65 üye firmamızla birlikte, 3 Ur-Ge projemizi de hayata geçirdik. İDMİB olarak dünyanın en önemli fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenliyoruz.” diye konuştu.

2019 yılında hedef 2 milyar dolar ihracat

Deri sektörü olarak ihracatı daha da artırmak için çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Şenocak, 2019 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefledikleri bilgisini verdi. Alt sektörlerdeki ihracat artışına da vurgu yapan Şenocak, “Ayakkabı sektörü ihracatımız birkaç hafta içerisinde, 2017 yılı ihracatının tamamını da aşarak, tüm zamanların ihracat rekorunu kıracak. 1 Ocak – 23 Ekim tarihleri arasında 756 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılında ise 769 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde saraciye ve işlenmiş kürk ihracatımız da 2017 yılı ihracatımızı kolaylıkla aşacak. Saraciye sektöründe yüzde 15’lik artışla 172 milyon dolar ihracat, işlenmiş tüylü deride ise yüzde 5’lik ihracatıyla 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Afrika’ya deri ve deri mamulleri ihracatında 2017 yılı ihracatını da aşarak, yüzde 38’lik bir artışla 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.” diye konuştu.



Ödül töreninde konuşan TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş, “İDMİB tarafından düzenlenen bu anlamlı törende aranızda olmaktan mutluyum. Fark yaratmak, her şeyde üretilemeyeni üretmek, gidilemeyen yere gitmektir. Bunu başardığınız takdirde o zaman bu farkındalığı sağlamış olursunuz. Dolayısıyla bu farkındalık Türkiye’nin ihracatının artmasına katkıda bulunuyor. Bu düşüncelerle bu törenin hazırlanmasında emeği geçen ve fark yaratan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



