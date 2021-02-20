İhracatta hedefi büyüttü

Konularında uzman analistlerin ve akademisyenlerin katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirilen ‘Alüminyum Sektör Buluşması’ yoğun ilgi gördü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Alüminyumun dünyadaki kullanım alanı önümüzdeki yıllarda artış eğiliminde olacak.” ifadelerini kullanırken, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki sektörün 2021’i 3,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedeflediğini söyledi.

Geçtiğimiz yılı 2,9 milyar dolar ihracatla kapatan Alüminyum Sektörü 2021 için hedeflerini büyüttü. Alanında uzman isimlerin yer aldığı ‘Alüminyum Sektör Buluşması’, TİM Başkanı İsmail Gülle, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatçı birliklerinin yönetim kadroları ve üretici firmalar eşliğinde gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyada alüminyum kullanım oranlarının her geçen yıl artış eğiliminde olduğunu vurgularken, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki sektörün bu yıla ilişkin hedeflerini paylaştı.

Dünyada kullanım oranı artıyor

TİM Başkanı Gülle, “Alüminyum inşaattan otomotive, makineden savunma sanayine birçok sektörde geniş kullanım alanıyla sanayimiz için her geçen gün daha önemli olan bir ham madde. Ülkemizin 2019 yılında kişi başı tüketimi 12,5 kilo seviyesinde iken dünyada bunun 10 kilo seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Alüminyumun önümüzdeki yıllarda üstün özellikleri ile birçok sektörde kullanım alanının artacağını öngörüyoruz. Avrupa 2030 yılına kadar alüminyum kullanımının ulaşım sektöründe yüzde 40, inşaat sektöründe yüzde 25, elektrikte ve makine sektöründe ise yüzde 20 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Alüminyum dökme mutfak eşyası gibi ürünlerde ise örme halatta yüzde 47, çubuk profilde yüzde 13, alüminyum döküm ve mutfak eşyasında ise yüzde 12 artış olduğunu görüyoruz. Ana ihracat pazarlarımız ise Almanya, ABD ve Irak.” ifadelerini kullandı.

“Navlun ve konteyner sıkıntısına rağmen ihracatımız arttı”

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren ihracatçının bir numaralı gündem maddesi olan navlun fiyatlarındaki fahiş artışa ve konteyner sıkıntısına da değinen İsmail Gülle, “Konuyla ilgili sıkıntılar halen devam ediyor. Pek çok sektörümüzde milyonlarca dolarlık malların yüklenme sıkıntısı yaşandığını ve konteynerlerle ilgili bu tür sorunların devam ettiğini biliyoruz. Bu süreç yaşanmasaydı ihracatımız daha da olumlu seviyelerde olabilirdi.” dedi.

2021 ihracat hedefi 3,5 milyar dolar

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise sektör rakamlarının detaylarını paylaştı: “Türkiye’nin hedeflerinin büyütülmesi konusunda hizmet veren, bu konuda heyecanla çalışan bir birliğiz. Pandemi yılını 8,4 milyar dolar ihracat ve yüzde 1,5 artışla kapatmış olduk. Bundan dolayı mutluyuz. Ocak ayında ise 711 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu çalışmaların içerisinde Alüminyum Sektörü geçtiğimiz yıl 2,9 milyar dolar ihracat yaptı. Bu seneki alüminyum hedefimiz ise 3,5 milyar dolar ihracat. Ocak ayında ise 288 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 16’lık bir artış yakaladık ki bu önümüzdeki yılların pozitif gideceğini ve hedeflere ulaşacağımızın açık bir göstergesi. Birlik olarak bu yıl için 10 milyar dolarlık bir hedef koyduk. Alüminyumun ve diğer sektörlerimizin katkılarıyla bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.”

Ocak’ta 771 milyon dolarlık ihracat

Türkiye’nin 2021 Ocak ayı ihracatı 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 771 milyon dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5,1’lik pay elde etti. Yılın ilk ayında Avrupa Birliği ülkelerine 393 milyon dolar ihracat yapıldı. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke 100 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 52 milyon dolar ihracat ile İtalya takip ederken, İngiltere 46 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 100 milyon dolar ticaret hacmi hedefi koyduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat ise Ocak ayında 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.