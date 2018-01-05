İhracatta ilk 20 ülkenin payı yüzde 64 oldu

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'nin 2017 yılında elde ettiği 14,7 milyar dolarlık ihracat artışının 10,1 milyar doları ilk 20'de yer alan ülkelerden gelirken söz konusu ülkeler Türkiye'nin toplam ihracatının da yüzde 63,6'sını karşıladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kapsamına giren kalemleri baz alarak derlediği bilgilere göre, ihracat, 2017 yılında 2016'ya kıyasla yüzde 10,4 artarak 156 milyar 782 milyon 257,3 bin dolara ulaştı. Bu rakam 2016'da 142 milyar 69 milyon 560,5 bin dolar düzeyinde bulunuyordu.

İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere ise, geçen yıl 99 milyar 731 milyon 781,3 bin dolarlık dış satım yapıldı. Söz konusu rakam, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3'lük artışa işaret ederken, toplam ihracatın da yüzde 63,6'sını karşıladı.



Miktarsal bazda bakıldığında, 2017'de elde edilen 14,7 milyar dolarlık ihracat artışının 10,1 milyar doları ilk 20'de bulunan ülkelerden geldi. Böylece Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 63,6'sına da ilk 20'de yer alan ülkeler imza attı.





- İlk 20'deki ülkeler bu yıl da değişmedi



Türkiye'nin ihracatında, 2016'da zirvede yer alan 20 ülke geçen yıl da yerini korurken, sıralamadaki değişiklikler dikkati çekti.

En büyük değişiklik Suudi Arabistan'da yaşanırken, bu ülkeye ihracat geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 14,9'luk azalışla 2 milyar 705 milyon dolara indi. Böylece 2016'da en fazla ihracat gerçekleştirilen 10. ülke olan Suudi Arabistan, 2017'de 18. sıraya geriledi.

Suudi Arabistan'ın ardından listede en fazla yeri değişen ülke 6 basamak birden gerileyen Mısır oldu. Mısır'a ihracat geçen yıl yüzde 13,8 azalarak 2 milyar 360,5 milyon dolara inerken, söz konusu ülke listede 19. sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde, İran ise ihracatında yüzde 13,5'lik düşüşle sıralamada 3 basamak gerileyerek 11. sıraya yerleşti. İlk 20 içinde ihracatında bir diğer düşüş yaşanan ülke ise Cezayir oldu.



Listede Suudi Arabistan, Mısır, İran ve Cezayir dışında kalan tüm ülkelerde ise ihracat artışı yaşandı. Öte yandan, 2017'de ihracatı yüzde 25 artan Çin ve yüzde 15,7 yükselen İsrail, listede 3'er basamak birden atladı.



- Almanya liderliği bırakmadı



Türkiye'nin 2017 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 14 milyar 855 milyon 387,2 bin dolarla yine Almanya oldu. Almanya'ya ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artış kaydetti.

Almanya'yı, 9 milyar 334 milyon 803,8 bin dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 302 milyon 505,7 bin dolarla İtalya, 8 milyar 150 milyon 821,4 bin dolarla ABD ve 8 milyar 121 milyon 139 bin dolarla da Irak takip etti.

ABD aynı zamanda, 1 milyar 633 milyon dolarla miktar bazında en fazla ihracat artışının elde edildiği ülke oldu. Miktarsal ihracat artışında ABD'yi, 1 milyar 280,3 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 75 milyon dolarla da Almanya izledi.

Söz konusu dönem için ihracat rakamlarına yüzde olarak bakıldığında ise en büyük artışın yüzde 51,7 ile Rusya'ya gerçekleştiği görüldü. Rusya'nın ardından yüzde olarak en fazla ihracat artışının gerçekleştiği diğer ülkeler yüzde 25,7 ile İspanya, yüzde 25,1 ile ABD ve yüzde 25 ile de Çin şeklinde sıralandı.

2016 ve 2017 yıllarında en fazla ihracatın gerçekleştiği ilk 20 ülkeye ilişkin veriler şöyle:

2016 Sıra 2017 Sıra Ülkeler 2016 2017 Artış oranı (2017/2016) Artış miktarı Pay 1 1 ALMANYA 13.780.368,6 14.855.387,2 7,8 1.075.018,6 9,5 2 2 BİRLEŞİK KRALLIK 8.463.762,6 9.334.803,8 10,3 871.041,2 6,0 3 3 İTALYA 7.418.802,4 8.302.505,7 11,9 883.703,4 5,3 4 5 IRAK 7.211.293,4 8.121.139,0 12,6 909.845,5 5,2 5 4 BİRLEŞİK DEVLETLER 6.517.791,8 8.150.821,4 25,1 1.633.029,6 5,2 6 6 FRANSA 6.004.567,2 6.559.798,7 9,2 555.231,5 4,2 7 7 İSPANYA 4.989.047,5 6.269.334,9 25,7 1.280.287,5 4,0 8 11 İRAN (İSLAM CUM.) 3.690.315,2 3.190.917,1 -13,5 -499.398,0 2,0 9 8 HOLLANDA 3.585.579,0 3.827.302,3 6,7 241.723,3 2,4 10 18 SUUDİ ARABİSTAN 3.179.226,2 2.705.000,7 -14,9 -474.225,5 1,7 11 10 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 2.990.219,3 3.215.983,9 7,6 225.764,7 2,1 12 9 İSRAİL 2.952.467,8 3.416.890,9 15,7 464.423,1 2,2 13 19 MISIR 2.738.483,7 2.360.537,5 -13,8 -377.946,2 1,5 14 12 ROMANYA 2.679.729,2 3.167.903,8 18,2 488.174,6 2,0 15 13 POLONYA 2.672.107,5 3.108.957,6 16,3 436.850,0 2,0 16 14 BELÇİKA 2.494.290,1 3.051.478,1 22,3 557.188,0 1,9 17 16 BULGARİSTAN 2.350.776,4 2.730.976,4 16,2 380.200,0 1,7 18 15 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2.335.898,7 2.920.076,8 25,0 584.178,1 1,9 19 17 RUSYA FEDERASYONU 1.797.107,7 2.725.561,8 51,7 928.454,1 1,7 20 20 CEZAYİR 1.735.407,7 1.716.403,6 -1,1 -19.004,1 1,1 21 İlk 20 ülke 89.587.242,0 99.731.781,3 11,3 10.144.539,2 63,6 22 Toplam 142.069.560,5 156.782.257,3 10,4 14.712.696,8 100,0