İhracatta liderliği aldı bırakmıyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü bu yıl Haziran ayında geçen yıla kıyasla yüzde 66,52 artışla 2,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mayıs ayından sonra Haziran ayında da en çok ihracat yapan birinci sektör olan kimya sektörünün ilk yarıda ihracatı yaklaşık 12 milyar dolara ulaşarak yüzde 40 büyüdü.

Kimya sektörünün Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün performansı yükselmeye devam ediyor. Mayıs ayında ihracatta ilk sıraya yükselmiştik. Haziran ayında da yine en çok ihracat yapan sektör olarak yerimizi koruduk. Haziran ayında aynı zamanda ihracatını en çok artıran birinci sektör olduk. Haziran ayında 2 milyar 375 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek sektörel bazda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Aylık bazda yeni rekorumuzu kırdık. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 66,52 artış oldu. Bu yıl ilk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 40 büyüdü ve 12 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrek olarak baktığımızda da ilk çeyreğe göre yüzde 25’in üzerinde arttığını görüyoruz. Geçen yıl ikinci çeyreğine göre ise yüzde 70’in üzerinde artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı, Kredi Garanti Fonu teminatlı programının Temmuz’da hayata geçirilecek olmasının KOBİ’lerimiz ve ihracatçılarımız için önemli bir destek olacağını umuyoruz. Yatırımcılarımızın uygun koşullarda finansmana ulaşabilmesi, sektörümüzün gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Diğer yandan sanayiciler için önemli bir gider olan elektrik ve doğalgaz zamları maliyetlerimizi artıyor. Bu sene yıllık hedefimiz olan 21 milyar doların çok üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyor, buna göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz” dedi.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Haziran ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, İtalya, Almanya, Irak, İngiltere, Mısır, Romanya, İspanya ve Yunanistan oldu. Haziran ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 236,39 ile Hollanda’da oldu.

Haziran ayında Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 250 milyon 71 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 236,39 arttı. Haziran ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, İtalya, ABD, Irak, İspanya, İngiltere, Yunanistan, Belçika ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.

Haziran ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 860 milyon 437 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 498 milyon 495 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 349 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘gübreler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘muhtelif kimyasal maddeler’ oldu. Haziran ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 307,47 ile gübreler sektöründe gerçekleşti.