"İhracatta rekor kırıyoruz ama geleceğimiz Ar-Ge'de"

İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Ar-Ge yasasındaki son değişikliklerin en çok otomotiv sektörünü etkileyeceğini belirterek, "İhracatta yıllardır rekor kırıyoruz ama geleceğimiz Ar-Ge'de. Ar-Ge daha fazla gelir, istihdam ve ihracat demek" ifadelerini kullandı.

Dernek açıklamasına göre, Kanca'nın ev sahipliğinde Türk otomotiv tedarik sanayi temsilcileri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal Öztürk ile bir araya geldi. Ar-Ge Yasası’ndaki son değişiklikler ve teşvikler, otomotiv sanayinin temsilcileri ile paylaşıldı.

Kanca, Ar-Ge merkezlerinde çalıştırılan tam zamanlı eşdeğer personel sayısının 15'e indirilmesinin sanayi şirketlerini Ar-Ge merkezi kurmaya teşvik edeceğini ve özellikle orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında önemli oranda artış sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

Ar-Ge yasasının sanayi ve ülke için değerli bir kazanım olduğuna işaret eden Kanca, şu ifadeleri kullandı:

"Ar-Ge konusunda 3 önemli unsur bir arada olmalı. Bunlardan ilki bürokrasi, sanayi ve üniversite tarafındaki insan kaynağı potansiyeli. İkincisi, gelişimi yöneten, yönlendiren bir teşvik sistemin kurulması. Üçüncüsü ise tabii ki Ar-Ge ikliminin tesis edilmesi. Ar-Ge merkezi sayısında otomotiv sektörü açık ara önde. Türkiye'de Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerinin 91'i TAYSAD üyelerine ait. Ar-Ge yasasında gerçekleşecek her iyileştirme en çok otomotiv sektörünü etkileyecek.

İhracatta yıllardır rekor kırıyoruz ama geleceğimiz Ar-Ge'de. Ar-Ge daha fazla gelir, istihdam ve ihracat demek. Sağlanan teşviklerle Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar ve yaratılan katma değer artacak. Bu nedenle dernek olarak tüm üyelerimizi, Ar-Ge desteklerini verimli şekilde kullanmaları ve katma değeri yüksek ürünleri geliştirmeye yönelmeleri konusunda teşvik edeceğiz."





- Hedef bin Ar-Ge merkezi





Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal da teşvikler kapsamında, tam zaman eşdeğer personel sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

2014 yılında gerçekleşen gelişmeyle Ar-Ge merkezi açabilmek için 30 tam zamanlı eşdeğer personele ihtiyaç olduğunu, ancak otomotiv tedarik sanayisinden gelen talepler doğrultusunda bu sayıyı 15'e indirdiklerini hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şu an 15 tam zaman eşdeğer çalışan ile Ar-Ge merkezi açılabilecek. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ar-Ge merkezi sayımızı bine çıkarmak. Elimizde şimdiden 100 adet değerlendirmeyi bekleyen Ar-Ge merkezi başvurusu var."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Öztürk ise Ar-Ge merkezi olabilmek için 5 temel hususa dikkati çekti. Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk olarak Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunmalı. Ar-Ge merkezinde Ar-Ge veya tasarım projeleri yapılmalı. Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunmalı.

Bunlara ek olarak Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri yurt içinde gerçekleştirilmeli ve Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içerisinde yer alması sağlanmalı."