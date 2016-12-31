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İhracatta TL kullanımı 11 ayda yüzde 26 arttı

- TL'nin ihracat işlemlerinde kullanımı, Ocak-Kasım 2016'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35 arttı - Türkiye'nin 11 ayda yaptığı 129 milyar 793 milyon 81 bin dolarlık ihracatın 6 milyar 952 milyon 297 bin dolarlık bölümü TL karşılığında gerçekleştirildi - Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 48,39'u avro, yüzde 42,61'i dolar, yüzde 5,35'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile yapıldı

İhracatta TL kullanımı 11 ayda yüzde 26 arttı

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN DEMİR - Türk lirasının (TL) ihracat işlemlerinde kullanımı, Ocak-Kasım 2016'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35 arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, bu yılın 11 ayında 129 milyar 793 milyon 81 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatın 6 milyar 952 milyon 297 bin dolarlık kısmı TL karşılığında yapıldı.

TL karşılığında yapılan ihracat Ocak-Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35'lik artış kaydetti. 2015 yılının ocak-kasım döneminde TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 5 milyar 502 milyon 200 bin dolar olmuştu.

Bu yılın 11 ayındaki ihracatın yüzde 48,39'u avro, yüzde 42,61'i dolar, yüzde 5,35'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.


- TL ile yapılan ithalat 11 ayda yüzde 4,63 arttı


Verilere göre, Ocak-Kasım 2016'da ithalat işlemlerinin de 12 milyar 890 milyon 191 bin dolarlık kısmı TL ile yapıldı. TL ile yapılan ithalat tutarı, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,63 artış gösterdi. Ocak-Kasım 2015'te 12 milyar 319 milyon 606 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

İthalatın yüzde 55,89'u dolar, yüzde 35,62'si avro, yüzde 7,15'i TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

TÜİK verilerine göre, bu yıl ve 2015'in ocak-kasım dönemleri itibarıyla döviz türlerine göre ihracat ve ithalat tutarları şöyle:

İhracat (Bin dolar)

Dönem

Tutar

TL

Avro

Dolar

Ocak-Kasım 2015

132.088.053

5.502.200

58.648.202

62.817.405

Ocak-Kasım 2016

129.793.081

6.952.297

62.814.445

55.309.386

İthalat (Bin dolar)

Dönem

Tutar

TL

Avro

Dolar

Ocak-Kasım 2015

189.242.175

12.319.606

61.844.683

112.241.235

Ocak-Kasım 2016

180.196.370

12.890.191

64.188.110

100.725.994

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Anahtar Kelimeler:
IhracatKullanımTLTürk Lirası
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