İhracattaki başarı hikayesi devam ediyor solunum cihazlarımız dünyaya nefes oluyor

Türk ihracatçı, milli imkanlarla ürettiği medikal ürünleri farklı coğrafyalardan birçok ülkeye ihraç ederken, koronavirüs pandemisi sonrası tıbbi ürün ihracatında büyük artışlar yaşanıyor. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılında Türkiye’nin toplam medikal ürün ihracatı yüzde 108 artışla 5 milyar dolara yükseldi. Dünyanın Türk tıbbi ürünlerine talebi her geçen yıl artarken, geçtiğimiz yıl, Türk firmalar, yüzde 2 bin 115 artışla 243 milyon dolarlık dezenfektan ve yüzde bin 195 artışla 48 milyon dolarlık solunum cihazı ihraç etti.

Türk firmaların ihraç ettiği solunum cihazlarının, dünyanın dört bir yanında hastaların yaşama tutunmasını sağladığına vurgu yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemiz, üretim kapasitesiyle, artan talebe hızla cevap vermekle kalmadı; kısa sürede tıbbi ürün ihracatını da katladı. Bu süreç, Türkiye’nin güvenilir tedarikçi liman olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Hızla büyüyen medikal ürün pazarında, ülkemiz bugün bir yıl öncesine göre, çok daha önemli bir oyuncudur. Haziran ayı itibariyle de fiziki faaliyetlerimize kademeli olarak dönmeyi planlıyoruz” dedi.

Türk bayrağını dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran ihracat ailesi, geçtiğimiz şubat ayı ile beraber son üç ayı üst üste rekorla kapatma başarısı gösterdi. İhracat ailesi her ay, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza atmasıyla, bu yıl 184 milyar dolar olan ihracat hedefinin de geçileceğini gösterdi. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak ve ‘Made in Türkiye’ markasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs pandemisi sonrası dezenfektan ve maskeler gündelik hayatın vazgeçilmezleri olurken özellikle medikal ürünlere olan taleplerde rekor düzeyde arttı. Dünyada medikal tekstil ürünlerine büyük ilgi olurken, Türkiye’nin tıbbi ürün ihracatı da geçtiğimiz yıl yüzde 108 artışla 5 milyar dolara ulaştı. Solunum cihazlarının da aralarında olduğu Türk üretimli tıbbi ürünler farklı coğrafyalardaki birçok ülke tarafından kullanılıyor.

Türkiye’nin önemli pazarlarından olan Almanya, Avusturya ve Fransa’ya yönelik Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenen “Medikal Tekstil ve Kişisel Koruyucu Ekipman Sektörü Sanal Ticaret Heyeti” programında da Türkiye’nin tıbbı ürün ihracatındaki başarısına dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki programın açılışı Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci katıldı.

Programın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Hayata geçirdiğimiz sanal ticaret heyetleri sayesinde, Büyükelçilerimizle ve müşavirlerimizle buluşma fırsatı yakaladık. Diplomatik temsilcilerimizle, adeta omuz omuza çalıştık. Bizler arasındaki iş birliği güçlendikçe, Türkiye’nin ihracatı da güçlenecek. Bunun yanında, heyetlerimizi daha yoğun katılımla ve düşük maliyetlerle gerçekleştirme fırsatını da yakaladık. Haziran ayı itibariyle, fiziki faaliyetlerimize kademeli olarak dönmeyi planlıyoruz. Ancak, dijital platformlarda edindiğimiz tecrübeden, yalnızca heyetlerde değil, fuarlar, yarışmalar, ödül törenleri gibi birçok etkinliğimizde, yeni dönemde de faydalanmaya devam edeceğiz” dedi.

Gülle, pandeminin, sağlık sektörünün, ne kadar stratejik bir sektör olduğunu, tüm dünyaya tekrar hatırlattığını ve sağlık ürünlerine artan hızlı talebe birçok ülkenin yetişemediğine dikkat çekti. Bu ürünlerde dışa bağımlı ülkelerde; solunum cihazı, maske ve koruyucu tıbbi ekipman bulunamadığını aktaran Gülle, bu durumun can kayıplarını artırdığını ve ekonomiye darbe vurduğunu söyledi.

Yüzde 2 bin 115 artışla 243 milyon dolarlık dezenfektan ihracatı

Geçtiğimiz yıl DTÖ sınıflamasına göre, Türkiye’nin toplam tıbbi ürün ihracatının, yüzde 108 artışla, 5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine vurgu yapan Gülle, “Çok şükür, ülkemiz, üretim kapasitesiyle, artan talebe hızla cevap vermekle kalmadı; kısa sürede tıbbi ürün ihracatını da katladı. 2020 yılında dezenfektan ihracatımız yüzde 2 bin 115 artışla 243 milyon dolara, solunum cihazı ihracatımız yüzde bin 195 artışla 48 milyon dolara, cerrahi eldiven ihracatımız ise yüzde bin 164 artışla 53 milyon dolara ulaştı. Sanal ticaret heyetimizin gerçekleştiği Almanya, Fransa ve Avusturya’ya da 2020 yılında sektörümüzün başarılı bir ihracat performansı sergiledi. 2020’de, Medikal ürün ihracatımız, Almanya’ya, yüzde 207 artışla, 495 milyon dolar, Fransa’ya, yüzde 160 artışla, 138 milyon dolar, Avusturya’ya ise yüzde 195 artışla, 41 milyon dolar, olarak gerçekleşti” diye konuştu.

“Türkiye’nin, medikal ürün pazarında önemi büyük”

Türk firmaların bugün ihraç ettiği solunum cihazlarının, dünyanın dört bir yanında hastaların yaşama tutunmasını sağladığını dile getiren Gülle, şunları söyledi: “Bu süreç, Türkiye’nin güvenilir tedarikçi liman olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Hızla büyüyen medikal ürün pazarında, ülkemiz bugün bir yıl öncesine göre, çok daha önemli bir oyuncudur. İhracat ailesi, pandeminin olumsuz etkilerini hızla bertaraf etmiş, güvenilir imajını güçlendirmiştir. Bugün, yeni rekorlarla, 200 milyar dolar ihracat hedefine ilerliyorsak, bunda medikal ürün üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın büyük payı var. Bu zorlu dönemde, gerek toplum sağlığının korunması, gerekse ekonomik faaliyetlerin devamlılığında büyük desteği olan medikal ürün sektöründeki üreticilerimize ve ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde medikal sektörümüz, başarılı seyrini sürdürecek; İhracatla Yükselen Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacaktır”

Kileci: Gaziantep en fazla ihracat yapan 5’inci şehir

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise şunları söyledi: “Girişimciliğiyle örnek teşkil eden Gaziantep ve Gaziantep’in liderliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ülke olarak verdiğimiz iktisadi mücadelede ön saflarda yer aldığına inanıyorum. 2019 yılında bölgemiz, toplam 192 ülkeye yaklaşık 8,9 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiş, Gaziantep ise ulaştığı 7,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmuştu. 2020 yılında ise; bölgemizden yapılan ihracat 4,1 artışla 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gaziantep’ten yapılan ihracat ise yüzde 6,1’lik artışla 7,9 milyar dolara ulaşmış ve bu sayede şehrimiz, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren şehirleri arasında 5. sıraya yükselmiştir.

Özellikle tüm dünyada kişisel koruyucu ekipmana olan ihtiyacın, Gaziantep ve bölgedeki girişimcileri harekete geçirdiğini ifade eden Kileci, “Bu ekipmanın yapımında kullanılan teknik tekstil ürünü dokunmamış kumaşların neredeyse yüzde 90’ının Gaziantep ve çevresinde üretilmesinden ötürü bölgemiz doğal olarak ön plana çıktı. 2020 yılında Türkiye genelinden 1 milyar 493 milyon dolar değerinde maske-tulum-önlük ihracatı gerçekleştirilirken; bunun 141 milyon 916 bin dolarlık kısmı GAİB üyeleri tarafından yapıldı. Gaziantep’in 2020 yılındaki maske – tulum – önlük ihracatı ise 115 milyon 887 bin dolar olarak gerçekleşti. Bugün AB’nin maske ithalatının sadece yüzde 1’ini Türkiye karşılıyor. Çin’den ithalatın oranı ise yüzde 90 seviyesinde. Koruyucu giyside ise Çin’in pazar payı yüzde 58,4 iken bizim pazar payımız sadece yüzde 8,2 düzeyinde. Biz bu rakamları kendi lehimize değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Söz konusu pazarlara yönelik medikal tekstil ve kişisel koruyucu ekipman ihracatımızın kalıcı olarak arttırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TİM’den Hindistan’a sanal çıkarma

Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi, Covid-19’un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 15-26 Mart tarihleri arasında Hindistan ile devam ediyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla düzenlenen Hindistan Sanal Ticaret Heyeti programının açılışını Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, TİM Başkanı İsmail Gülle gerçekleştirdi.

İki ülke arasında dış ticaret hacmi 5,7 milyar dolar

Programın açılışında konuşan Gülle, Türkiye’nin 2025’te dünyanın en büyük beşinci, 2030’da ise dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olması beklenen Hindistan’a kayıtsız kalamayacağını ifade etti. Gülle, “Türkiye-Hindistan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 2010’lu yılların başında gündeme gelmiş ve Ortak çalışma grubuyla girişimler başlamıştır. Anlaşmanın nihayete erdirilip hayata geçirilmesinin ikili ticari ilişkilerde güçlü bir etki yapacağına inanıyoruz. Türkiye’nin dış ticaretinin saha neferleri olarak, Hindistan’daki iş fırsatlarını, karşılıklı kazan-kazan prensibi çerçevesinde en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 2020 yılı itibariyle 2,6 trilyon dolara ulaşan ekonomisiyle Hindistan, 663 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahiptir. 2020 yılında Türkiye-Hindistan dış ticaret hacmi 5,7 milyar dolar seviyesine erişmiştir” dedi.

İlk iki ayda ihracatımız arttı

Türkiye’nin Hindistan’a ihracatının geçtiğimiz yıl 890 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Gülle, “İhracat ailemizden en büyük beklentimiz, 2013-2018 yılları arasında Hindistan’a ihracatımızı nasıl iki katına çıkartmayı başardıysak, önümüzdeki dönemde de benzeri bir atılım gerçekleştirmek. Bu yılın ocak-şubat döneminde, Hindistan’a ihracatımız, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 173,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Hindistan’a ihracatımızda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış kaydederek 8 milyon dolar ihracata ulaşan Hububat sektörü, Yine yüzde 83 artışla 13 milyon dolara ulaşan Elektrik Elektronik sektörü, yüzde 71 artışla 18,4 milyon dolara ulaşan Yaş Meyve ve Sebze sektörü öne çıkmıştır. Hindistan pazarında güçlü olduğumuz, Kimyevi Maddeler sektörü yüzde 5,2 artarak 23,1 milyon dolar, Maden sektörü yüzde 50 artarak 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir” şeklinde konuştu.