İhracattaki soluksuz artış 20’nci ayına girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Böylelikle, yılın ilk yarısında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıkarken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni Başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” dedi.

24 Haziran gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekili seçimini de değerlendiren Büyükekşi, “Seçimler belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Türkiye tercihini istikrardan yana kullandı. Böylelikle, ülkemizin yeniden ana gündemi ekonomi, yatırımlar ve ihracat olacak. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda coşkulu bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin ihracatı Haziran ayında da tam gaz devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Haziran ayı ihracat rakamlarını bir basın bülteni ile kamuoyuna duyurdu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevi devretmeden önceki son rakam açıklamasında “Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldi. Böylelikle, yılın ilk yarısında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıkarken, son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise yüzde 4,2 artarak 10 milyon ton oldu. İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni Başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” dedi.

2008 yılından bu yana TİM Başkanlığı görevini yürüten ve görevini İsmail Gülle’ye devredecek olan Mehmet Büyükekşi “10 yıllık görev sürem boyunca ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için çaba gösterdim. Bu çabalarımız neticesinde, küresel ekonomide ve çevremizde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ihracatımız 2018 yılında rekor seviyeye yükseldi. Görevimi devretmiş olduğum Haziran ayı itibariyle yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. İnanıyorum ki, yeni TİM Başkanımız İsmail Gülle de bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak ve 2023 hedeflerimize ulaşmamız yönünde ihracatımıza önemli katkılar sunacak” dedi.

Büyükekşi şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde, Nisan ayında ihracatçı birliklerinin seçimleri yapıldı. Hafta sonu da 25. Genel Kurulumuzda seçim sürecini geride bıraktık, yeni Başkanımızı seçtik. Artık geleceğe odaklanmaya hazırız. Halihazırda, her ay ihracatımız artıyor, yıllıklandırılmış bazda rekorlar kırılıyor. Eriştiğimiz 19 aylık artış temposuna Haziran ayında bir yenisi daha eklendi, TİM verilerine göre 20 aydır ihracatımız soluksuz artıyor. Bu tempoyu daha ileri taşımak en önemi hedef olmalı” şeklinde konuştu.

İhracat artışımız yılın ikinci yarısında daha güçlü olacak

Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7.4’lük ihracat artışının, yılın geri kalanında daha da yukarıya taşınacağını vurgulayan Mehmet Büyükekşi değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar Euro/Dolar paritesindeki gerileme ihracat artışımızı düşürecek olsa da seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomimizde yeniden bir canlanma yaşanacak ve ihracatımızda çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde enflasyonun ve faizin gerilemesiyle birlikte yatırımların sıçrama yapmasını ve ihracatımıza da olumlu katkı sunmasını bekliyoruz.”

Otomotiv sektörü liderliğini korudu

Haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotivde artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oldu. Bu sektörü 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler yüzde 34,6 ile Çelik, yüzde 32,8 ile Süs Bitkileri ve Mamulleri ve yüzde 19 ile Tütün oldu. Genele bakıldığında madencilik sektörü ihracatı yüzde 3,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 5,8 artarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 0,1 azaldı.

144 ülke ve bölgeye ihracat arttı

İhracat pazarlarına bakıldığında Haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 1,2, İngiltere'ye yüzde 10,4, İtalya'ya yüzde 11, Fransa'ya yüzde 6,3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracatımız %13,9 geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise yüzde 47,6 ile Yunanistan’a oldu.

AB'ye ihracat yüzde 8 arttı

Ülke grubu bazında bakıldığında Haziran ayında AB'ye ihracat yüzde 8 artarken, AB'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52,1 oldu. Afrika'ya ihracat yüzde 23,8; Diğer Asya ülkelerine yüzde 33,2 artarken, Orta Doğu'ya yüzde 12,6, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 10,2 azaldı.

İlk 10 il içerisinde en yüksek artış Hatay’da

Haziranda 37 il ihracatını artırırken, 43 ilde ise ihracat geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatları şu şekilde oldu: İstanbul 5,5 milyar dolar, Kocaeli 1,2 milyar dolar, Bursa 1,1 milyar dolar, İzmir 791 milyon dolar ve Ankara 602 milyon dolar. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını yüzde 29,9 ile Hatay gerçekleştirdi.

Haziran ayında 1081 firma ihracata başladı

Haziran ayında ihracat gerçekleştiren firma sayısı 33.563 oldu. Bu firmalardan 2.771’i bu yıl ilk defa ihracat yaparken, daha önce hiç ihracatı olmayan 1.081 firma bu ay ihracat ailesine katıldı. Büyükekşi “ihracata merhaba diyen 1000’i aşkın firmamızı tebrik ediyorum. İnşallah çok daha fazla sayıda firmamız bu yıl ihracata başlayacak” dedi.