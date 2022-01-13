İhracattan yüzde 38'lik pay aldılar

Türkiye, geçen yıla kıyasla ihracatını yüzde 32,9 artırarak 225,4 milyarla yeni bir rekora imza atarken Türkiye’nin lider ihracatçı Birliği İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) iştigal sahasındaki sektörler, 2021 yılında ihracatını 87 milyar dolara taşıdı. Birlik bünyesinde 25,3 milyar dolar ile Kimya sektörü lider olurken Çelik sektörü, 22,4 milyar dolar ile ikinci, Elektrik-Elektronik sektörü ise 14,2 milyar dolar ile üçüncü oldu. Birlik bünyesinde iştigal eden sektörler 2020 yılında gerçekleştirdiği 58,5 milyar dolarlık ihracatını yüzde 50 artırmayı da başardı. Birlik bünyesinde iştigal eden sektörlerin aralık ayı ihracatı ise 8,8 milyar dolar oldu.

2021 yılında Türkiye genelinde Kimyevi Maddeler 2. ve Çelik 3. sektör oldu

Kimya sektörü ihracatını geçen yıla oranla yüzde 38,9 artırarak 18,3 milyar dolardan 25,3 milyar dolara, çelik sektörü yüzde 77,4 artışla 12,6 milyar dolardan 22,4 milyar dolara, elektrik-elektronik sektörü yüzde 28,3 artışla 11 milyar dolardan 14,2 milyar dolara taşımayı başardı. Sektörlerin Türkiye ihracatındaki payları sırasıyla yüzde 11,2, yüzde 9,9, yüzde 6,3 oldu. 2021 yılında ise demir ve demir dışı metaller sektöründeki artış oranı 49,7 olurken geçen yıl 8,3 milyar dolar olan ihracat rakamı 12,4 milyar dolara ulaştı. Sektörün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 5,5 olurken lider pazar Almanya oldu. Mücevher sektörü Türkiye geneli ihracatında tüm sektörler içerisinde geçen yıla kıyasla ihracatını %79,5 artışla en fazla artıran sektör oldu, ihracatı 3,8 milyar dolardan 6,8 milyar dolara yükseldi. Maden sektörü ise yüzde 38,9 artışla 4,3 milyar dolar olan ihracatını 5,9 milyar dolara taşıdı. Mücevher ve maden sektörünün Türkiye ihracatındaki payı toplamda yüzde 5,6 olurken mücevher sektörünün ana lider pazarı Birleşik Arap Emirlikleri, madenin ise Çin olarak kaydedildi.

“2021 hedeflerimizi yakaladık şimdi yeni hedeflere ulaşma zamanı”

İhracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı Adnan Aslan “Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki 6 sektörümüzle ülkemizin ihracatına olan katkılarımızı her geçen yıl artırıyoruz. 2021 yılı gerek sağlık gerek küresel tedarik zinciri ve ham maddede yaşanan sorunlarla oldukça zorlu bir yıl olmasına rağmen 2021 yılı ihracatımızı yüzde 50 artırarak 2020’de 58,5 milyar dolar olan ihracatımızı 87 milyar dolara ulaştırdık. Yarattığımız bu katma değerle Türkiye’nin ihracatından da yüzde 38,6’lık pay almayı başardık. İhracatçılarımızla birlikte 2021 hedeflerimizi yakaladık, şimdi yeni hedeflere ulaşma zamanı. Türkiye, 2022 ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak belirlerken, İMMİB olarak biz de ihracat hedefimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyor ve bu hedef doğrultusunda ihracatçılarımız ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İlaveten Aslan konuşmasında, sektörlerimizde hem hammadde hem de enerji olarak girdilerinin önemli bir bölümünün ithalat yapılarak elde edildiği ve yapılan ihracat karşılığında elde edilen dövizin yüzde 25’inin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden bozdurulma zorunluluğu getirilmesinin ise bu dengeyi sarsabileceğini, bahse konu uygulamanın geçici bir süre ile sınırlı kalmasının umut edildiğini belirtti.

