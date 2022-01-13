Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yatakta büyük indirim
Yatakta yüzde 50 indirim
Esnafa altın gibi destek
Esnafa altın gibi destek
n11'e resmen ortak oldu
n11'e ortak oldu
Metaverse için önemli
Metaverse için önemli
Yeni genel müdür
Yeni genel müdür

İhracattan yüzde 38'lik pay aldılar

Türkiye’nin mal ihracatına katkılarını her geçen gün artıran kimya, çelik, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, maden ve mücevher sektörlerini temsil eden İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), bünyesindeki sektörlerin 2021 yılında gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarını paylaştı. 2021 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 50 artıran İMMİB’ e bağlı sektörler, Türkiye’nin 225,4 milyar dolarlık ihracatına 87 milyar dolarlık katkı sağlayarak  Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 38,6 oldu. 

İhracattan yüzde 38'lik pay aldılar

Türkiye, geçen yıla kıyasla ihracatını yüzde 32,9 artırarak 225,4 milyarla yeni bir rekora imza atarken Türkiye’nin lider ihracatçı Birliği İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) iştigal sahasındaki sektörler, 2021 yılında ihracatını 87 milyar dolara taşıdı. Birlik bünyesinde 25,3 milyar dolar ile Kimya sektörü lider olurken Çelik sektörü, 22,4 milyar dolar ile ikinci, Elektrik-Elektronik sektörü ise 14,2 milyar dolar ile üçüncü oldu. Birlik bünyesinde iştigal eden sektörler 2020 yılında gerçekleştirdiği 58,5 milyar dolarlık ihracatını yüzde 50 artırmayı da başardı. Birlik bünyesinde iştigal eden sektörlerin aralık ayı ihracatı ise 8,8 milyar dolar oldu. 

2021 yılında Türkiye genelinde Kimyevi Maddeler 2. ve Çelik 3. sektör oldu

Kimya sektörü ihracatını geçen yıla oranla yüzde 38,9 artırarak 18,3 milyar dolardan 25,3 milyar dolara, çelik sektörü yüzde 77,4 artışla 12,6 milyar dolardan 22,4 milyar dolara, elektrik-elektronik sektörü yüzde 28,3 artışla 11 milyar dolardan 14,2 milyar dolara taşımayı başardı. Sektörlerin Türkiye ihracatındaki payları sırasıyla yüzde 11,2, yüzde 9,9, yüzde 6,3 oldu. 2021 yılında ise demir ve demir dışı metaller sektöründeki artış oranı 49,7 olurken geçen yıl 8,3 milyar dolar olan ihracat rakamı 12,4 milyar dolara ulaştı. Sektörün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 5,5 olurken lider pazar Almanya oldu. Mücevher sektörü Türkiye geneli ihracatında tüm sektörler içerisinde geçen yıla kıyasla ihracatını %79,5 artışla en fazla artıran sektör oldu, ihracatı 3,8 milyar dolardan 6,8 milyar dolara yükseldi. Maden sektörü ise yüzde 38,9 artışla 4,3 milyar dolar olan ihracatını 5,9 milyar dolara taşıdı. Mücevher ve maden sektörünün Türkiye ihracatındaki payı toplamda yüzde 5,6 olurken mücevher sektörünün ana lider pazarı Birleşik Arap Emirlikleri, madenin ise Çin olarak kaydedildi. 

2021 hedeflerimizi yakaladık şimdi yeni hedeflere ulaşma zamanı”

İhracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı Adnan Aslan “Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki 6 sektörümüzle ülkemizin ihracatına olan katkılarımızı her geçen yıl artırıyoruz. 2021 yılı gerek sağlık gerek küresel tedarik zinciri ve ham maddede yaşanan sorunlarla oldukça zorlu bir yıl olmasına rağmen 2021 yılı ihracatımızı yüzde 50 artırarak 2020’de 58,5  milyar dolar olan ihracatımızı 87 milyar dolara ulaştırdık. Yarattığımız bu katma değerle Türkiye’nin ihracatından da yüzde 38,6’lık pay almayı başardık. İhracatçılarımızla birlikte 2021 hedeflerimizi yakaladık, şimdi yeni hedeflere ulaşma zamanı. Türkiye, 2022 ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak belirlerken, İMMİB olarak biz de ihracat hedefimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyor ve bu hedef doğrultusunda ihracatçılarımız ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.    

İlaveten Aslan konuşmasında, sektörlerimizde hem hammadde hem de enerji olarak girdilerinin önemli bir bölümünün ithalat yapılarak elde edildiği ve yapılan ihracat karşılığında elde edilen dövizin yüzde 25’inin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden bozdurulma zorunluluğu getirilmesinin ise bu dengeyi sarsabileceğini, bahse konu uygulamanın geçici bir süre ile sınırlı kalmasının umut edildiğini belirtti.
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
İMMİBIhracat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1