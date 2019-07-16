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III. Tarım ve Orman Şurası yarın tanıtılacak

ANKARA (AA) - III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla yarın yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın kısa, orta ve uzun...

III. Tarım ve Orman Şurası yarın tanıtılacak
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ANKARA (AA) - III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla yarın yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım ve Orman Şurası, ekim ayında düzenlenecek.

Şura'nın tanıtım toplantısı, yarın Orman Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Bakan Pakdemirli de şura sürecine ilişkin bilgilendirme konuşması yapacak.

Ekim ayına kadar geçecek sürede 21 çalışma grubunda, öğretim üyelerinden 163, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 268, bakanlık personelinden 412 ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 39 kişi olmak üzere toplamda 882 kişi görev alacak.

Tanıtım toplantısına 81 şehirden il tarım ve orman müdürleriyle 162 üretici katılacak.

Tarıma dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği şura sonucunda alınacak kararlar ve oluşturulacak sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

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