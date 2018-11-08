ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6 teknolojisinin, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen III. Ulusal IPv6 Konferansı'nda, IPv4 olarak da adlandırılan IP adreslerinin kıt kaynak haline geldiğini söyledi. Sayan, "Kıt kaynak haline gelen IPv4'ün yeterli olmadığı hepimizin malumu. Ülkeler bununla ilgili stratejilerini belirlemiş durumda. Türkiye'de bu konuda harekete geçen ülkelerden biri. Fakat bu işin sonuçlandırılması noktasında bir güç birliğine ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek." diye konuştu.

IPv6 teknolojisine geçiş sürecinin çok uzun olmaması gerektiğinin altını çizen Sayan, "Özellikle 5G geldiğinde biz hala bu işe geçememişsek daha fazla problemle karşılaşabiliriz. Biz IPv6 ile ilgili çalışmaları 5G ile eş zamanlı olacak şekilde planlıyoruz." diye konuştu.

IPv6 teknolojisinde IPv4'teki gibi kıt kaynak sorunu olmayacağına değinen Sayan, "2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6'nın, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız. Bu ve benzeri farkındalık çalışmalarını en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "5G için IPv6'ya ihtiyacımız var"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "IPv6 bizim için uzun bir hikaye oldu. İnşallah bu hikaye, 5G ile birlikte mutlu sona erer diye ümit ediyorum. 5G ve birçok teknolojiyi hayata geçirmek için IPv6'ya ihtiyacımız var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, gelecek dönemde internete bağlanan sayısında artış olacağını ifade ederek, "İnternette sürdürülebilir büyümenin engellenmemesi, piyasalara yeni oyuncuların girebilmesi ve internete bağlı cihazlarla ilişkili yeni teknolojilerin geliştirilmesinin önünde engeller oluşmaması için IPv6 kullanımı büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Evren, son dönemde BTK ve Bakanlık olarak IPv6 teknolojisi için yeni yol haritasının belirlenmesi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

IPv6 Forum Türkiye Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, internet protokolünün günlük hayatın içinde birçok alanda altyapı sunan teknolojiler olduğunun altını çizerek, "Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor, yaşam kalitemizi yükseltiyor, işleri hızlandırıyor, hayata bakışımızı, iş yapış şekillerimizi değiştiriyor ve geliştiriyor. Geliştirirken pek çok fırsatları ve tehditleri de beraberinde getiriyor." dedi.