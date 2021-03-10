İki Ahmet tek mavi için çalışıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) sektörlere yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor. İTO Gıda İhtisas Komitesi’nin İstanbul Tarım İl Müdürlüğü desteği ile düzenlediği online etkinlikte başta taklit ve tağşiş olmak üzere gıda sektörüne leke düşürecek uygulamalara karşı yapılan çalışmalar sektörle paylaşıldı.

İTO Sayman Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda İhtisas Komitesi Başkanı Ahmet Özer ve İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın konuşma yaptığı etkinlikte Gıda Yüksek Mühendisi Nurcan Bakır Özata’da gıda kanununda yapılan yeni düzenlemeleri anlattı.

Gıda konusunda yaptığı çalışmalarla sektörü kucaklayan Ahmet Özer etkinlikte şu noktaların altını çizdi:

. İstanbul Ticaret Odası olarak Türkiye’nin en önemli sektörlerinden gıda, tarım, hayvancılık ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde karşılaşılan sorunları yakından takip etmekte; üyelerimizi sektörel gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye büyük önem vermekteyiz.

. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren ve başkanlığını yürüttüğüm Gıda İhtisas Komitemiz de bu amaçla düzenli olarak toplantılar yapmakta; sektörün güncel sorunları ve yapısal ihtiyaçlarını değerlendirmekte, çözüm yolunda yapılabilecekler konusunda büyük gayret göstermektedir.

. Gıda güvenilirliği, üzerinde uzun zamandır çalıştığımız ve yine yakın zamanda “Güvenli 2023 İstanbul Projesi Eğitimleri” ile onlarca üyemizin sertifika almasını sağladık. Bu program aslında bir farkındalık projesi idi. Çok ilgi gördü. Üyelerimizin virüse karşı kalkan oluşturması, işletmelerin maviye bürünmesi en büyük isteğimiz.

Sahada yaptığı çalışmalarla sektörün gönlünü kazanan Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da etkinlikte yaptığı konuşmada yşu noktaların altını çizdi:

. Özellikle taklit ve tağşiş üzerinde durduğumuz bir konu. Hem gıda güvenliğini etkiliyor hem de sektöre leke sürüyor. Taklit ve tağşiş yapan kötü oyuncular nedeni ile piyasada işini düzgün yapan esnafımız haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor.

. Kötü niyetli kişiler yeni taklit yöntemleri geliştirmekte çok hızlı davranabiliyorlar ancak gıda kanunumuz çok dinamik bir kanun olduğu için bizlerde çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. Özellikle taklit ve tağşiş konusunda 5996 sayılı gıda kanunumuzda bir dizi değişikliğe gittik. Bu kötü niyetli oyunculara geçit vermeyeceğiz.

. Virisü karşı da geniş katılımlı bigilendirmeler yapıyoruz. Sahadayız. İşletmelerin mavi için çalışmalarına katkı veriyoruz.