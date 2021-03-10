Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim mahkeme heyetine tehdit Ömür Köroğlu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD)
banner25
İşten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı Resmi Gazete’de yayımlandı!
2 ay daha uzatıldı
Birlikte güçlüyüz
Birlikte güçlüyüz
Hibrite ilgi arttı
Hibrite büyük ilgi
Karını artırdı
İyi kar etti
Fiilen askıya aldılar
Fiilen askıya aldılar

İki Ahmet tek mavi için çalışıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın İstanbul’u Mavi Açar farkındalık projesine  bir destekte İstanbul Tarım İl Müdürlüğünden geldi. Haritada mavi renk ile işaretlenen şehirlerde kısıtlamaların daha az olduğunun göstergesi olan mavi kategoriye geçiş için tüm gücünü seferber eden İTO farkındalık çalışmalarını arttırdı. 

İki Ahmet tek mavi için çalışıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO)  sektörlere yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor.  İTO Gıda İhtisas Komitesi’nin İstanbul Tarım İl Müdürlüğü desteği ile düzenlediği online etkinlikte başta taklit ve tağşiş olmak üzere gıda sektörüne leke düşürecek uygulamalara karşı yapılan çalışmalar sektörle paylaşıldı.

İTO Sayman Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda İhtisas Komitesi Başkanı Ahmet Özer ve  İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın konuşma yaptığı etkinlikte Gıda Yüksek Mühendisi Nurcan Bakır Özata’da gıda kanununda yapılan yeni  düzenlemeleri anlattı.

Gıda konusunda yaptığı çalışmalarla sektörü kucaklayan Ahmet Özer etkinlikte şu noktaların altını çizdi:

. İstanbul Ticaret Odası olarak Türkiye’nin en önemli sektörlerinden gıda, tarım, hayvancılık ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde karşılaşılan sorunları yakından takip etmekte; üyelerimizi sektörel gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye büyük önem vermekteyiz.

. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren ve başkanlığını yürüttüğüm Gıda İhtisas Komitemiz de bu amaçla düzenli olarak toplantılar yapmakta; sektörün güncel sorunları ve yapısal ihtiyaçlarını değerlendirmekte, çözüm yolunda yapılabilecekler konusunda büyük gayret göstermektedir.

. Gıda güvenilirliği, üzerinde uzun zamandır çalıştığımız ve yine yakın zamanda “Güvenli 2023 İstanbul Projesi Eğitimleri” ile onlarca üyemizin sertifika almasını sağladık. Bu program aslında bir farkındalık projesi idi. Çok ilgi gördü. Üyelerimizin virüse karşı kalkan oluşturması, işletmelerin maviye bürünmesi en büyük isteğimiz.

Sahada yaptığı çalışmalarla sektörün gönlünü kazanan Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da etkinlikte yaptığı konuşmada yşu noktaların altını çizdi:

. Özellikle taklit ve tağşiş üzerinde durduğumuz bir konu. Hem gıda güvenliğini etkiliyor hem de sektöre leke sürüyor. Taklit ve tağşiş yapan kötü oyuncular nedeni ile  piyasada işini düzgün yapan esnafımız haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor.

. Kötü niyetli kişiler yeni taklit yöntemleri geliştirmekte çok hızlı davranabiliyorlar ancak gıda kanunumuz çok dinamik bir kanun olduğu için bizlerde çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. Özellikle taklit ve tağşiş konusunda 5996 sayılı gıda kanunumuzda bir dizi değişikliğe gittik. Bu kötü niyetli oyunculara geçit vermeyeceğiz.

. Virisü karşı da geniş katılımlı bigilendirmeler yapıyoruz. Sahadayız. İşletmelerin mavi için çalışmalarına katkı veriyoruz.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Gıda SektörüneLeke Düşürecek Uygulamalara Geçit Yok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.