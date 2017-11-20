Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

İki akaryakıt şirketine 1,2 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 166 bin 994 lira ceza verildi.EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, sözleşmeli dağıtıcısı...

İki akaryakıt şirketine 1,2 milyon lira ceza

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 166 bin 994 lira ceza verildi.
EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı gerçekleştirmesi ve uzaktan erişim sistemini EPDK'ya açma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması gibi nedenlerle, 2 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 166 bin 994 lira para cezası uygulandı.
EPDK, benzer sebeplerle 1 şirketten de yazılı savunma istedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)CezaAkaryakıt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5