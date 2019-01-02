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"İki dev gemi" arasında LNG transferi

- Akdeniz'de dünyanın en büyük LNG depolama gemisinden, Hatay'daki dünyanın en büyük FSRU gemisine sıvılaştırılmış doğal gaz transferi başlatıldı - BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimen: - "Bu operasyon dünyadaki en büyük gemiden gemiye LNG transferidir" - "Bu ünite (FSRU) aracılığıyla LNG gazlaştırılarak sisteme enjekte edilmekte. Böylece bölgemizin gaz ihtiyacı da giderilmektedir"

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HATAY (AA) - Akdeniz'in Hatay sahilinde, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama gemisinden, BOTAŞ'a ait dünyanın en büyük yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine (FSRU) başlatılan sıvılaştırılmış doğal gaz transferi iki günde tamamlanacak.

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminaline yanaşan, alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluk ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli "Al Sadd" isimli Katar gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ'a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine, LNG aktarımı için düğmeye basıldı.

Aktarımı iki gün sürecek 206 bin metreküp LNG, yaklaşık 130 milyon metreküp doğal gaza dönüştürülecek.

Gaz daha sonra Türkiye'nin doğal gaz boru hattı sistemine aktarılacak.

- "Hem gururluyuz hem mutluyuz"

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Mehmet Tecimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir transfer için bir araya geldiklerini belirterek "Bu operasyon dünyadaki en büyük gemiden gemiye LNG transferidir." dedi.

Tecimen, FSRU gemisi hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Bu, dünyanın en büyük FSRU gemisi ve 345 metre uzunluğunda. Diğer taraftan Dörtyol terminalimize Katar'dan LNG getiren gemi ise 206 bin metreküp kapasiteye sahip ve 315 metre uzunluğunda. Dolayısıyla kendi alanlarında dünyanın en büyüğü olan iki gemi, 'ship to ship' operasyonunu icra ediyor. Bu anlamda hem gururluyuz hem de mutluyuz."

Tecimen, FSRU'nun işlevi hakkında bilgi vererek, "Bu ünite aracılığıyla LNG, gazlaştırılarak sisteme enjekte edilmekte. Böylece bölgemizin gaz ihtiyacı da giderilmektedir." ifadesini kullandı.


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Doğal GazHatayLNGTransfer
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