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İki dev market birleşiyor!

Birleşik Krallık merkezli Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.

İki dev market birleşiyor!
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ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino’nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri’nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO’su Alexandre Bompard’ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.

Fransa’da piyasanın yüzde 30’unu ve Brezilya’da yüzde 50’sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
BarclaysCasinoCarrefourSüpermarket Zincirleri
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