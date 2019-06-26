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İki endüstri bölgesine yatırım harcı düzenlemesi

- Filyos Endüstri Bölgesi ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcılar, sabit yatırımlarının binde 1'i oranında ödeme yapacak

İki endüstri bölgesine yatırım harcı düzenlemesi
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ANKARA (AA) - Filyos Endüstri Bölgesi ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların ödemesi gereken tutar, sabit yatırımlarının binde 1'i oranında olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Filyos Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran, binde 5'ten binde 1'e düşürüldü.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunacaklar için de ödenecek tutar binde 1 olarak belirlendi.



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Cumhurbaşkanı KararlarıEndüstri BölgesiResmi Gazete
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