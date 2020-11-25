Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar jandarma pdy almanya Özbekistan trafik kazası
banner25
Miting gibi zirve
Miting gibi zirve
İki bin lira indirim
Buzdolabında indirim
Devlerin işbirliği
Devlerin işbirliği
İndirimde son gün
İndirimde son gün
Şampiyonların tercihi
Şampiyonların tercihi

İki fuara da daha güvenilir hayat damgasını vuracak

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini tek çatı altında buluşturan CNR Food İstanbul ile Bayim Olur Musun? Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Her iki fuarda da Güvenilir Ürün Platformu yaptığı etkinliklerle ses getirecek.

İki fuara da daha güvenilir hayat damgasını vuracak

Gıda sektörünün dev buluşması olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, Devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini tek çatı altında buluşturan CNR Food İstanbul, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2.000’i aşkın markaya ev sahipliği yapıyor. 2.500’ü aşkın yabancı satın almacının katılımının beklendiği fuar, bu yıl CNR Ambalaj İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Özel Bölümü’nün yanı sıra Bayim Olur Musun? Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Fuarda gıda sektöründe endüstri 4.0’ın uygulamasının ilk örneği olan ROBOTLAR da görücüye çıkarılacak. TÜBİTAK destekli, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yüzde 100 yerli üretim robotlar, standa kurulacak üretim bandında paketlemeye, doluma ve taşımaya yönelik hünerlerini sergileyecek.

Fuarda birbirinden farklı içecekler, kuru meyve ve sebzeler,  temel gıda ürünleri, hijyen ürünleri, şarküteri ve hazır gıda ürünleri, mağaza ve market ekipmanları,  kümes ve av hayvanları ürünleri, hububat ve bakliyat ürünleri, atıştırmalık ürünler, gıda katkı maddeleri, süt ve süt ürünleri, şekerleme, bisküvi ve unlu mamuller tanıtılacak. Özbekistan, Somali, Çekya, Lübnan, Kamerun ve Ürdün’ün 65 firma ile milli katılım sağladığı fuar etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Bu arada ses getiren etkinlikleri ile bilinen Güvenilir Ürün Platformu her iki etkinlikte de iki önemli panele imza atacak.

CNR Food İstanbul  ve Bayim Olur musun Fuarları’nda ‘Pandemi’de Markalaşma’ üst başlığı ile düzenlenecek etkinliklerde güvenilir ürün anlayışı masaya yatırılacak. 27 Kasım Cuma günü önemli konuşmacıların katılımı ile gerçekleşecek etkinlik detayları şöyle:

27 Kasım Cuma 11:00-13:00

Bayim Olur Musun fuar etkinlik alanı

Konu: PANDEMİ’DE MARKALAŞMA & TÜRK MARKALARI DÜNYAYA AÇILIYOR

Elif Aşlamacı Attepe-Moderatör-Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri

Can Sepkin-Konuşmacı-David People Markalar Koordinatörü

İrfan Temel-Konuşmacı-İrfan Usta Lahmacun Kurucusu

Selçuk Balkan-Konuşmacı-Cafe Esperro Franchise ve İş Geliştirme Müdürü

27 Kasım Cuma 14:00-16:00

CNR Food İstanbul fuar etkinlik alanı

KONU: PANDEMİ’DE MARKALAŞMA & PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Celal Toprak-Moderatör-Güvenilir Ürün Platformu Başkanı

Ramazan Ceylan-Konuşmacı-Ceylanpınar Süt Yön.Kur.Başkanı

Mehmet Tevfik Dinçer-Konuşmacı-Dinçer Gıda Yön.Kur.Başkanı

Mehmet Göksu—Konuşmacı-Seyidoğlu Genel Müdürü

. Etkinlikler sonrası Güvenilir Ürün Platformu bu konuda çalışma yapan kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri verecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güvenilir ürün PlatformuCNR Food İstanbulBayim Olur MusunCelal ToprakCNRGıda SektörüCNR Ambalaj İstanbulRobotlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.