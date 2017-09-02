İki köklü kurumdan en sağlıklı işbirliği



Türkiye'nin köklü laboratuvarlarından Yenişehir Laboratuarı, Santa Farma ile yaptığı stratejik anlaşma sonrasında, üretim faaliyetlerine Santa Farma'nın GEBKİM OSB'deki üretim tesislerinde devam etme kararı aldı.

1975 yılında Eczacı Arif Tamaç tarafından Ankara'da kurulan Yenişehir Laboratuarı, gastrointestinal sistem ve üst solunum yolu hastalıklarına yönelik teşhis ve tedavide kullanılan 7 ürünü için, yılda yaklaşık 9 milyon kutuluk ilaç üretimini, Santa Farma'nın yeni üretim tesislerinde yaptırmaya karar verdi. Öncelikli hedefleri arasında Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek ürün portföyünü genişletmek ve dünya ilaç pazarına açılmak olan Yenişehir Laboratuarı Genel Müdürü Elif Tamaç, Santa Farma üretim tesislerini seçme kararlarında etkili olan unsurları şöyle sıraladı: “Avrupa Birliği'nin iyi üretim koşullarına uygunluk sertifikasına sahip üretim tesisi, deneyimli kadrosu ve projemize olan profesyonel yaklaşımıyla, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda gücümüze güç katacağını düşünerek Santa Farma ile fason üretim anlaşmasına imza atmış bulunmaktayız.”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Erol Kiresepi ise, şunları söyledi: “Yaptığımız yatırımlar sonucunda yerli üretimde fark yaratma vizyonumuzu hayata geçirmeye başladığımız bir dönemdeyiz. Son teknoloji ürünü araçlarla donatılan üretim tesisimiz ve titiz yaklaşım sergileyen ekibimizle, Türkiye ilaç üretim sektöründe fark yaratan köklü bir firmayla daha ortaklığa imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, yeni ve modern tesisimiz aracılığıyla dünyanın önde gelen ilaç firmalarının ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda Yenişehir Laboratuarı gibi önemli bir kurumla ortaklığa imza atmak bizim için çok önemli bir adım.”

Santa Farma hakkında

Türkiye'nin en köklü ilaç firmaları arasında bulunan Santa Farma, 1944 yılında Farma Laboratuvarı olarak haşere ilacı, öksürük tabletleri ve şurubu gibi basit ama kullanım sahası geniş ilaçlarla sektöre adım attı. 1946 yılında Santa Laboratuvarı ile birleşme sonucu bugünkü Santa Farma‘nın temelleri atılmış oldu. 1953 yılında üretim tesisi kurma kararı alındı. 1954 yılında Santa Farma İlaç Fabrikası Kolektif Şirketi, 1973 yılında ise Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. kuruldu. Santa Farma, 10 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 45 ayrı pazarda toplam 63 ürünle faaliyet gösteriyor. Söz konusu terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon, Hematoloji, Kardiyovasküler Sistem, Kas&İskelet Sistemi, Radyoloji, Sinir Sistemi (MSS), Solunum Sistemi, Ürogenital Sistemi olarak sıralanıyor. Şirketin GEBKİM OSB'deki üretim tesisi, 43.000 m2 kapalı alanda, yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesi ile çalışıyor.



Yenişehir Laboratuarı hakkında

1975 yılında Eczacı Arif Tamaç tarafından Ankara'da kurulan Yenişehir Laboratuarı, yaklaşık 9 milyon kutuluk ilaç üretimi ve 42 yıllık tecrübesiyle sektörün önde gelen ilaç üreticilerinden biridir. Yenişehir Laboratuarı'nın vizyonu, yeni ürün ve üretim tesisi konusunda atılımlarına devam ederek, Türkiye ilaç endüstrisinde lider kuruluş olmak ve Dünya ilaç endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından paydaşları ile satış pazarlama ağını dış pazarlara ulaştırmaktır. Yenişehir Laboratuarı insan sağlığına hizmet ve sürdürülebilir kaliteyi faaliyet felsefesi olarak belirlemiştir. Köklü bir kuruluş olarak, hasta memnuniyeti açısından daha iyiyi arayan, yeniliğe açık ve güvenilirliği amaç edinmiştir. Doğanın gelecek nesillerden bize emanet olduğu bilinci ile yapmış olduğu çalışmaların tümünde çevreye duyarlı adımlar atmaktadır.











