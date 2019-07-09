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İki Türk oteli Katarlılara satılıyor

Seba İnşaat Karaköy ve Dolapdere'deki iki otelini 93 milyon euroya Katarlı Artic'e satacak.

İki Türk oteli Katarlılara satılıyor
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Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere’deki iki otelinin toplam 93 milyon euroya satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (Artic) ile anlaştı.

Seba İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre, Artic Karaköy’deki 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapdere’de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Al Faisal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Artic ağırlama sektöründe gayrimenkul geliştirme, satın alma ve kiralama faaliyetlerinde bulunuyor.

100 milyon Euro'luk hediye

Katar Emiri Şeyh Temim 2015 yılında Türkiye'nin en değerli yalısı olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısını, 100 milyon euro ödeyerek satın almış ve ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri'ye hediye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Seba InşaatArtic
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