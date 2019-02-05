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İkinci el araç sektöründe "nöbetçi noterlik" sevinci

- MASFED Başkanı Aydın Erkoç: - "Piyasada iş hacminin en yoğun olduğu cumartesi ve pazar günleri de noterlerin hizmet vermesi girişimini destekliyoruz"

İkinci el araç sektöründe
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, nöbetçi noter uygulamasının ikinci el araç ticareti yapanlarca olumlu karşılandığını belirterek, "Piyasada iş hacminin en yoğun olduğu cumartesi ve pazar günleri de noterlerin hizmet vermesi girişimini destekliyoruz." dedi.

Erkoç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından duyurulan "nöbetçi noterlik" uygulamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Uygulamanın sektör ve ülke için önemine işaret eden Erkoç, bu konuda uzun zamandır çalıştıklarını söyledi.

Erkoç, uygulama sayesinde vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da yapabileceklerini ifade ederek, "İkinci el araç alım satımlarında resmi devir işlemlerinin yapılabildiği tek kurum noterlerdir. Nöbetçi noter uygulaması ikinci el araç ticareti yapanlar tarafından olumlu karşılandı. Piyasada iş hacminin en yoğun olduğu cumartesi ve pazar günleri de noterlerin hizmet vermesi girişimini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın hafta sonu çalışanların ikinci el araç alım satım işlemlerini kolaylaştırdığını kaydeden Erkoç, "Esenboğa Havalimanı'na çok yakın ve ulaşımın kolay olduğu OTONOMİ'de de bu uygulamayı yapmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerine 1 saat mesafedeyiz. Hafta sonu herhangi bir ilden gelen vatandaşımız, noter açık olursa, aracını aldığı gün resmi devrini yaptırıp, memleketine dönebilecek." ifadelerini kullandı.

Erkoç, Türkiye'de yılda 7 milyon aracın el değiştirdiğini ve bunlardan sadece 1,5 milyonunun otomobil ticareti yapan bayilerle galeriler tarafından satıldığını dile getirerek, nöbetçi noter uygulamasının bu sayıyı artıracağını söyledi. Erkoç, Adalet Bakanı Gül ve bu sürece destek veren diğer yetkililere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın ErkoçMASFEDNöbetçi Noter
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