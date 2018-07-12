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İkinci el araçta KDV düzenlemesi esnafı memnun etti

- MASFED Başkanı Aydın Erkoç: - "İkinci el araç ticaretinde artık aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV ödenecek olması esnafı sevindirdi"

İkinci el araçta KDV düzenlemesi esnafı memnun etti

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde KDV matrahı düzenlemesinin uygulamaya alındığını belirterek, "İkinci el araç ticaretinde artık aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV ödenecek olması esnafı sevindirdi." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemeye ilişkin uygulama esaslarının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde açıklandığını hatırlattı.

Düzenlemeyle ikinci el araç alım satımı yapan esnaf için yeni bir dönemin başladığına işaret eden Erkoç, "İkinci el araç ticaretinde aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV tahsil edilmesi esasının getirilmesiyle esnafın bu konudaki mağduriyeti ortadan kalktı. Artık aracın toplam fiyatı yerine alım-satım farkı üzerinden KDV ödenecek olması esnafı sevindirdi. Düzenleme sayesinde ikinci el araç ticaretiyle uğraşanlar daha az KDV ödeyecek." diye konuştu.

Erkoç, düzenlemenin kayıt dışılığı da azaltacağını, böylece devletin daha çok vergi geliri elde edeceğini dile getirdi.

Esnafın vergiden dolayı bazı araçları satmakta zorluk çektiğini belirten Erkoç, "Özellikle fiyatı yüksek araçların satışı biraz daha zor oluyordu. Ayrıca esnafın ayakta kalabilmesi için de haksız olarak tabir ettiğimiz bu verginin bu şekilde hesaplanmaması ticaret erbapları için faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, düzenlemeden yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin yararlanacağını vurguladı.

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İkinci El Araç TicaretiKdvMASFED
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