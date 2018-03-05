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İkinci el araçta KDV sorunu çözülüyor

- MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkoç: - "(KDV Kanunu Tasarısı) Tasarı ile ikinci el araç satışında kar yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın mağduriyeti son bulacak"

İkinci el araçta KDV sorunu çözülüyor

ANKARA (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ile ikinci el araç satışında "KDV sorunu"nun çözüleceğini ve esnafın mağduriyetinin son bulacağını belirtti.
Erkoç, yazılı açıklamasında, TBMM'ye sevk edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda da değişiklik öngören tasarı kapsamında, ikinci el araç ticaretinde "haksız KDV uygulamasına" son verilecek olmasının sektörde memnuniyet yarattığını ifade etti.
Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ikinci el araç ticaretiyle uğraşan esnafın yaşadığı sıkıntının giderileceğini vurgulayan Erkoç, "Tasarı ile ikinci el araç satışında kar yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın mağduriyeti son bulacak." değerlendirmesinde bulundu.
Erkoç, düzenlemenin kayıt dışılığı azaltacağına işaret ederek, devletin vergi gelirinin artacağını kaydetti.
KDV mükelleflerinden alınan araçlarda da devam eden KDV sorununun da çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çeken Erkoç, "İkinci el araç satıcılarının KDV mükelleflerinden aldığı araçları satarken uygulanacak KDV'nin açıklığa kavuşturulması gerek." ifadesini kullandı.

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