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"İkinci el bisiklet ilanlarında yüzde 16 artış oldu"

- sahibinden.com'un verilerine göre ikinci el bisiklet ilanlarında geçen yılın mart ayına göre yüzde 16 yükseldi

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İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un verilerine göre ikinci el bisiklet ilanlarında geçen yılın mart ayına göre yüzde 16 oranında artış yaşandı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, bisiklet kelimesiyle yapılan ilan aramalarında ise mart ayında önceki aya oranla yüzde 52,3'lük artış görüldü.

Diğer taraftan son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen ve özellikle toprak zeminde kullanım kolaylığı sunan dağ bisikleti ilanları da geçen yılın mart ayına göre yüzde 14 oranında arttı. Çocuk bisikleti ilanları ise yüzde 36 oranında artış gösterdi.

Mart ayında en çok tercih edilen bisiklet kategorileri ise şöyle sıralandı, Dağ Bisikleti/ Kros, Şehir/ Tur Bisikleti, Yarış/ Yol Bisikleti. En çok bisiklet ilanı kapanan ilk 5 şehir ise İstanbul Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

sahibinden.com bisiklet alırken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

"Bisiklet tercih ederken kullanıcının boy ve kilosuna göre jant, kadro boyu ve amortisör özelliklerine karar verilmeli, bisikleti oluşturan temel parçaların ve bu parçaların özellikleri detaylı olarak incelenmeli, bisikletin kullanım amacı belirlenmeli buna uygun olarak tercih yapılmalı, bisikletin kullanım rahatlığını ve parçaların çalışma düzenini kontrol etmek amacıyla test sürüşü yapılmalı."

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Sahibinden.com
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