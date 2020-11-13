İkinci el kiralamanın da yıldızı oldu

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, uzun dönemli kiralamalarda artık ilk tercihin sıfır değil ikinci el kiralamadan yana olduğunu söyledi. Türkay Oktay, “2020 yılında ikinci el kiralama daha da büyüdü. Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, ithalat da yavaşlayınca piyasadaki araç bulunurluğu düştü. Bu kapsamda, sıfır araç kiralayan firmalar bile artık ekonomik yönüyle öne çıkan ikinci el kiralamaya sıcak bakmaya başladı. Firmalar kullanmış olduğu araçları da ikinci kez kullanmaya devam etti” dedi. Sıfır araç fiyatlarının döviz kurları ve yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu vurgulayan Türkay Oktay, 2021 yılında da ikinci el kiralamanın önemli bir tercih olacağını ifade etti.

İkinci el kiralama yöntemini Türkiye’de ilk kez uygulayan LeasePlan Türkiye’nin Genel Müdürü Türkay Oktay, “2019 yılında ikinci el kiralama önemli oranda tercih edildi. Ayrıca, müşterilerimize belirsizliğin arttığı dönemlerde ikinci el kiralamada daha kısa vadeler ve daha uygun maliyetler sunabildik ve 12, 18 ve 24 aylık kiralamalar yapabildik. 2020 yılında ise ikinci el kiralama daha da büyüdü. Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, araç ithalatı yavaşlayınca piyasadaki yeni araç bulunurluğu çok azaldı. Bu kapsamda, sıfır araç kiralama kullanan müşterilerimiz bile ikinci el kiralamaya daha sıcak bakmaya başladılar. Müşterilerimiz kullanmış olduğu araçları ikinci kez kullanmaya devam etti” dedi.

“Satılık araçları bile ikinci el kiralıyoruz”

Bu dönemde araç bulunabilirliği kadar sıfır araç fiyatlarının döviz kurları ve yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu belirten Türkay Oktay, “Sıfır aracın bulunabilir olması bir problemdi ama yeni araçların artık çok pahalı olması da bu duruma eklendi. Yenilenen ÖTV matrahları ile tüm araçlar pahalandı. Dolayısıyla, sıfır aracı bulmak da sorun, sıfır aracın yeni kiralama bedelleri de bir hayli yüksek. Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun kiralıyoruz ki bizim ikinci el satış markamız CarNext.com’da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021’de ise bu durum biraz dengelenebilir. Ekonomide bir toparlanma bekliyoruz ama maliyet baskıları devam edeceği için ekonomik nitelikteki ikinci el araç kiralamanın önümüzdeki yıl da ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

LeasePlan Hakkında:

LeasePlan, 30'un üzerinde ülkede yönettiği 1,9 milyon araç ile dünyanın önde gelen Hizmet Olarak Araç şirketlerinden biridir. LeasePlan satın alma, sigorta ve bakımından; aracın tekrar satılmasına kadar olan tüm süreçle uçtan uca ilgilenmekte ve KOBİ, kurumsal ve bireysel olmak üzere tüm müşterileri için araçların tüm yaşam döngülerini yönetmektedir. LeasePlan'in iki ana iş kolu, 68 milyar Euro'luk piyasa değerine sahip olan Hizmet Olarak Araç faaliyetleri ile esnek ikinci el araç mobilite çözümlerine yönelik bağımsız bir satış platformu olan ve 65 milyar Euro'luk piyasa değerine sahip CarNext.com’dur. 55 yılı aşkın tecrübeye sahip LeasePlan'in misyonu, "herhangi bir araç, herhangi bir zamanda herhangi bir yerde" bakış açısıyla mobilitede Sıradaki Adımı sunmak ve böylece sizin kendi işinizdeki sıradaki adıma odaklanmanızı sağlamaktır. www.leaseplan.com/corporate adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.