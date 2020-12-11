İkinci el piyasasını değerlendirdi

2019 yılının 2. Yarısından itibaren büyük bir yükseliş gösteren 2. El araba piyasası ile ilgili belirsizlik ve yükseliş devam ediyor. Araba almak isteyenlerin bütçesine göre araba bulamadığı 2. El araba piyasasında fiyatların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Dijital Projeler Girişimcisi Adem Atbaş, 2. El araba piyasasını değerlendirerek fiyatların neden bu kadar yüksek olduğunu açıkladı.

Korona virüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Otomobil üretimi yapan dev firmalar korona virüs nedeniyle yeni araçları fabrikadan çıkarıp piyasaya süremeyince 2. El araba fiyatları sıfır araba fiyatlarını geçti.

Dijital Projeler Girişimcisi Adem Atbaş, bu durumu “ araba üretimi yok, araba tüketimi de yok, yalnızca sirkülasyon var. Bu sirkülasyonun nedeni de araba alandan daha çok araba satıcısının olmasından kaynaklanıyor. Araba almak isteyenler bütçelerine uygun araba bulamıyorlar çünkü araba için ayırdıkları bütçedeki arabalar sıfır otomobil fiyatlarını geçti. Hal böyle olunca düşmesi beklenen 2. El araba fiyatları bir türlü düşmüyor” ifadelerini kullandı.

2. EL ARABA SATIŞLARI DÜŞTÜ

2. El araba piyasasının uzmanları 2. El araba satışlarının arttığını söylemelerine rağmen, Girişimci Adem Atbaş 2.el araba satışlarının düştüğüne dikkat çekti.

2.El piyasası şuan satıcıların tekelinde dönüyor. Çok mecbur olmayan vatandaş araba alma işini başka bahara erteledi. Çünkü ayrılan bütçeler ile şuan piyasanın en kötü arabaları dahi alınamıyor.” Şeklinde konuştu.

İkinci el araba fiyatlarının 2019 Temmuz ayında zirveyi gördüğünü söyleyen Atbaş, “ korona virüs nedeniyle artan fiyatların üzerine bir de evde kalmak, dışarı çıkmamak, izole olmak gibi hayati eylemler devreye girince 2. El araba satışları düştü. Hatta araç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu arabalarını daha yüksek fiyatlarla satışa çıkardılar.” İfadelerini kullandı.

2. EL ARABA PİYASASI BEKLEME MODUNDA

İkinci el araba piyasası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Dijital Projeler Girişimcisi Adem Atbaş, ikinci el araba piyasasındaki fiyatları belirleyen iki etken olduğunu belirtti. Atbaş “ Birinci etken otomobil üretimi yapan markalardır. İkinci etken ise bireysel alıcılardır. Otomobil fabrikalarının bantlarından yeni araçlar çıkmıyor. Bu durumda piyasada bulunan ikinci el arabaların fiyatları artıyor. Bireysel alıcılar ise yüksek fiyatlardan dolayı araç alımını erteliyor. Hal böyle olunca ikinci el araba piyasası adeta bekleme moduna geçmiş durumda. Bu iki etken harekete geçmediği sürece ikinci el araba piyasası düşmeyecektir” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI HER ŞEYİ NORMALE DÖNDÜREBİLİR

Dünyadaki bilim insanlarının korona virüs aşısı ile ilgili çalışmalarını büyük bir dikkat ve takdirle yakından takip ettiğini belirten Atbaş, “ korona virüs aşısı her şeyi normale döndürebilir” açıklamalarında bulundu.