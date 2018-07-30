"İkinci sürgünde 267 bin ton yaş çay aldık"

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "İkinci sürgün döneminde bugüne kadar 267 bin ton yaş çay, 589 kilogram da beyaz çay aldık. 20 bin 850 ton organik yaş çay alımı yaptık." dedi.

Alim, Ziraat Çay bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, ikinci sürgün yaş çay alımlarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Birinci sürgünde 217 bin ton yaş çay aldıklarını belirten Alim, ikinci sürgün döneminde bugüne kadar 267 bin ton yaş çay, 589 kilogram beyaz çay ve 20 bin 850 ton organik yaş çay alımı yaptıklarını dile getirdi.

Alim, birinci sürgünden kalan yaş çay tutarı 139 milyon liranın bugün ve yarın üretici hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

- "Didi'nin satışı azaldı"

Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'un içecek markası Didi'nin satış miktarında gerileme olduğunu ifade ederek, "Didi'nin distribütörü Çaytaş. Bunu kaldırıp ÇAYKUR'a alınca biraz düşme oldu. Yıl sonuna kadar geçen yılın rakamına, belki daha da yukarısına tekrar çıkacağız." diye konuştu.

Kurum borçlarına değinen Alim, şunları söyledi:

"Kurumun kendi içinde tasarrufa gitmesi gerekiyordu. Borç biraz fazla olunca kısmak zorundasınız. Tam anlamıyla bir tasarruf dönemi başlattık. Bu, hem ÇAYKUR hem de üreticinin menfaatine. Özel sektör açısından da öyle. ÇAYKUR'un ayakta kalması ve dik durması için çok önemli. Çaykur Rizespor'da tasarruf etme şansımız yok. Biz aldığımız bayrağı daha ileri götürmek için çaba sarf ediyoruz. Kurumun ayağı üzerine daha sağlam basabilmesi, üretici, çay ve bölge için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Bölgenin çaydan başka alternatifi olduğunu zannetmiyorum."

Alim, ÇAYKUR'un çayın teminatı olduğunu belirterek, "Bu yıl üretici ÇAYKUR'a daha çok çay vermek istedi. Özel sektör çay almamak için biraz diretti. Üretici de ÇAYKUR'u seçti. Biz de üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Üreticimizin yanındayız. Özel sektör zam yapmak istiyorsa yapabilir. Bağlayıcı bir etken yok." ifadelerini kullandı.

- "Stevia üreticilerden kabul görmedi"

Alim, şeker otu olarak bilinen stevia bitkisine ilişkin de "Stevia üreticiden kabul görmedi. Biz 46 ünitemize steviayı dağıttık. Bir üretici 'otun içinde kaldı, çürüdü.', biri 'ben bununla uğraşamam.' dedi. Üreticilerimiz kolaylığa alışmış, steviayı kabullenemedi. İnşallah kabul görür. Biz üreticiye destek veriyoruz. Bizim için bir alternatif olur. Kabul görmedi diye bir kenara atmadık. Proje devam ediyor." diye konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, beyaz çayda bulunan etken madde JP53 ile ilgili de şunları kaydetti:

"ÇAYKUR'un bir çalışması veya Ar-Ge'ye ayrılmış bir para yok. Çaytaş üzerinde olmuş olabilir. Oradaki kayıtlara bakmak lazım. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Beyaz çayımız zaten var. Çalışanımız, üreticimiz alabilsin diye kilosunu 2 bin 550 liraya satıyoruz. Talepleri toplayacağız. Beyaz çay kansere iyi geliyorsa zaten biz üretiyoruz."

Öncelikli hedeflerinin herkese ÇAYKUR çayı içirmek olduğunu söyleyen Alim, "Doğuda ve Güneydoğu'da içilen çayın çoğunda pestisit ve gıda boyası var. İnsanlar bu çayı bile bile içiyorlar. Yurt dışı da aynı kategoride değerlendirilebilir. Diğer ülkelerde 12 ay çay üretiliyor. Onların işçilik maliyetleri düşük. Biz yurt dışındaki pazarlara pek giremiyoruz. 50-60 ülkede Türk çayı var, fiyat olarak rekabet edemiyoruz." dedi.

Alim, yeni çay paketleme fabrikasında eylül ayında deneme çalışmalarına başlanacağını da sözlerine ekledi.