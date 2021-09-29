İklim anlaşması kararı hazır giyimcileri güldürdü

Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörü olarak Paris İklim Anlaşması’nın yıllar sonra TBMM gündemine getirilecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gültepe, “Anlaşmada onay sürecinin tamamlanması sürdürülebilir ve çevreci üretim konusunda firmalarımıza büyük bir motivasyon sağlayacak” diye konuştu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Paris İklim Anlaşması’nın Ekim ayında TBMM’nin onayına sunulacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Gültepe, “Türkiye, onay sürecinin tamamlanması ile sürdürülebilir ve çevreci üretim konusunda dünyaya çok güçlü bir kararlılık mesajı vermiş olacak” dedi.

İHKİB’in iştiraki olan EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 13. EKOTEKS Uluslararası Sempozyumu’nun açılışında konuşan Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinde pandemiyle hızlanan değişim ve dönüşüme dikkat çekti. Dijitalleşme ile sürdürülebilir ve çevre dostu üretimin, dönüşümün temel dinamiklerini oluşturduğunu anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz İHKİB olarak sektörü yıllardır dijitalleşmeye hazırlıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını pandemi sürecinde fazlasıyla aldık. Bu alanda tamamlanan ve devam eden projelerimiz var. Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim konusunda da sektöre liderlik ediyoruz. Kurumsal karbon ayak izi ölçümü ve hesaplanması, ürün yaşam döngüsü, iklim değişikliği, sera gazı emisyonu gibi konularda firmalarımıza eğitim veriyoruz. AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA III kapsamında ‘Karbon Ayak İzinin Takibi ve Azaltılması’ projesini hazırladık. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için planlanan, sonrasında TİM çatısı altında tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin de dahil edildiği proje için onay bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris İklim Anlaşması’nı Ekim ayında TBMM’nin onayına sunulacağını açıklamasından da büyük memnuniyet duyduk. Onay sürecinin tamamlanması sürdürülebilir ve çevreci üretim konusunda firmalarımız için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Ayrıca yurt dışındaki alıcılarımıza da sürdürülebilir üretim konusunda çok güçlü bir kararlılık mesajı vereceğimize inanıyorum.”

İSMAİL GÜLLE: TÜRKİYE’NİN EN ÖNDE GELEN SÜRDÜRÜLEBİLİR FAALİYETİ İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında ‘Dünyayı Tüketmeden Dünya İçin Üretmek’ mottosu ile hazırladıkları ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı Haziran ayında kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı. Eylem planında yer alan 12 ana hedefle Türkiye’yi markalaştırarak, her alanda sürdürülebilir ülke hedefini gerçekleştireceklerini anlatan Gülle, şunları söyledi:

“Hedeflerimizden ilki olan Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu’nu 9 Eylül’de hayata geçirdik. Şunu net olarak ifade etmeliyim. Türkiye’nin en önde gelen sürdürülebilirlik faaliyeti ihracattır. İhracatçılar olarak sürdürülebilirlik faaliyetini en iyi bilen kişileriz. Hedeflerimizi adım adım gerçekleştirerek ülkemizin üretim ve ihracatını sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na da her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.”

NİLGÜN ÖZDEMİR: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN DAHA HIZLI HAREKET ETMELİYİZ

EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise bu yılki sempozyumu ‘İzlenebilir Yeni Bir Dünyada Çevresel Ayak İzleri’ başlığı ile düzenlediklerini bildirdi. Yeni dönemde bütün oyun planlarının sürdürülebilirlik üzerine kurgulandığını vurgulayan Özdemir,

“Uluslararası arenada rekabetçiliğimizi koruyup geliştirmek, geleneksel ticaretten farklı bir yönde ilerlemek için her zamankinden daha hızlı davranmak, gereksinimleri belirleyerek hızlı çözüm üretmek zorundayız. Dijitalleşme, karbon ayak izinin olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması, çevre dostu, izlenebilir, geri dönüştürülebilir üretim için gerekli adımları hızla atmalıyız” diye konuştu.

Nilgün Özdemir, tüm paydaşların katılımı ile Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinde sektörün mevcut durumunu belirleyip bir uygulama modeli ortaya koyacaklarını sözlerine ekledi.