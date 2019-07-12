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"İklim Değişikliği Eylem Planı 6 ay içinde hazırlanacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İklim Değişikliği Eylem Planı) 6 ay içinde hazırlıklarımızı tamamlayarak yedi bölge için eylem planlarını kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"İklim Değişikliği Eylem Planı 6 ay içinde hazırlanacak"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(İklim Değişikliği Eylem Planı) 6 ay içinde hazırlıklarımızı tamamlayarak yedi bölge için eylem planlarını kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde konuştu. 

Kurum, "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek. Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz." ifadesini kullandı. 

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