İklim değişikliği ile mücadele evlerimizde başlamalı

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle hazırladığı söyleşilerin bu seferki konusu, “İklim Değişikliğine Karşı Tüketici Sorumluluğu” oldu. EGD Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde, konuşmacılar ÇEVKO Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Figan Soykut, Çevre Gönüllüsü Sanatçı Zeliha Sunal ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, konuyu farklı boyutlarıyla ele aldılar.

Uzman sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya getiren ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı, öncülüğünü yaptığı sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamanın artırılması hedefiyle yaptığı çalışmaları 30 yıldır artan bir ivmeyle sürdürüyor. ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi iş birliğiyle hazırladığı çevrim içi söyleşilerin bu seferki konusu, “İklim Değişikliğine Karşı Tüketici Sorumluluğu” oldu.

İklim Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi konularında da düşünsel önderlik yapan kuruluşlar arasında yer alan ÇEVKO Vakfı’nın “30. Yıl Söyleşileri” projesi, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iş birliğinde gerçekleşiyor. EGD Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, ÇEVKO Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Figan Soykut, Çevre Gönüllüsü Sanatçı Zeliha Sunal ve ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, konuyu farklı boyutlarıyla ele aldılar.

Online toplantının açılışında EGD Başkanı Celal Toprak, iklim krizi ile mücadelede bireylere ve tüketicilere de sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, ilk sözü ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’e verdi.

Mete İmer, konuşmasının başında Paris İklim Anlaşması’nın önemine değindi. Paris İklim Anlaşması’nın temel hedeflerinin küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi düzeyinin en fazla 2C üstünde tutulması ve bu artışın 1,5 C ile sınırlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğinin artırılması ve bu amaçlara ulaşılması için tutarlı bir finansman akışı sağlanması olduğunu açıkladı. İmer “Burada asıl önemli olan uygulama ve eylem. Paris İklim Anlaşması’nın sonuç verebilmesi için devletler düzeyinde yapılması gereken yasal altyapı düzenlemeleri var. Öte yandan, bireylerin de bu konuya ayak uydurması önem taşıyor” dedi.

Yaşamakta olduğumuz iklim krizinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade eden Mete İmer, “Bu tehdit karşısında önlem almazsak, kaynakların tükenmesi, doğal afetlerin artması, büyük göç dalgaları gibi riskler söz konusu. Yaşanamaz bir dünya ile karşı karşıya kalmamak için, tüm bireylere sorumluluk düşüyor. Bizler bireyler olarak günlük yaşam tarzlarımızda, ulaşım ve seyahat alışkanlıklarımızda, gıda tüketiminde, enerji ve su tasarrufunda daha duyarlı olmalıyız. Öte yandan, atıkların hammadde olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak, yani geri dönüşüm için evlerimizde atıklarımızı ayrı olarak biriktirmek ve geri dönüşümlerini sağlamak da sorumluluklarımız arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Dünyanın sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıyan geri dönüşüm konusunda, toplumsal farkındalığın artması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması için gerçekleştirilen çalışmalara verdiği katkılarla ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Özel Ödülü’ne layık görülen Çevre Gönüllüsü Sanatçı Zeliha Sunal, sözlerine “İklim değişikliğinin birincil sorumlusu da, sonuçlarına katlanacak olan da biz insanlarız” diyerek başladı.

Çevre duyarlılığının topluma yayılmasında geniş hayran ve takipçi kitlelerine sahip sanatçılara da büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Zeliha Sunal, “Havasız, susuz, aç kalmamak için birlikte hareket etmeliyiz. Hayat tarzlarımızda yapacağımız ufak değişiklikler, büyük etkiler sağlayabilir. Elektrik, su, gıda tüketiminde duyarlı olmak, atıklarımızın geri dönüşümle değerlendirilmesi için üzerimize düşen hepimizin sorumluluğu” dedi. ÇEVKO Vakfı’nın 30. yılı için hazırladığı, sözleri kendisine, bestesi Yücel Karakuş’a, düzenlemesi Tolga Kılıç’a ait “Küresel Isınma” isimli şarkısının Bora Çifterler imzası taşıyan video klibini de katılımcılara izletti.

ÇEVKO Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Figan Soykut sözlerine, “Doğadaki değişimi öngöremeyen insanlık, iklim değişikliği tehdidini doğru yönetemiyor. Doğadaki dengenin bozulmasının temel nedeni budur” diyerek başladı.Endüstri devrimi sonrası sadece üretim şekillerinin değil, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Figan Soykut, “Eskilerin güzel bir sözü vardır: bir lokma, bir hırka. Günümüzde hırkalarımızın sayısı arttıkça artıyor, ama yiyecek lokma bulamama riski de bununla birlikte büyüyor. Hava, su, toprak kirleniyor. Doğal afetlerin sayısı ve yıkıcılığı artıyor. İklim değişikliği geldi, kapımıza dayandı” dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede devletler arası platformlar ve ulusal yasaların yanı sıra, bireylere de görev düştüğünü ifade eden Figan Soykut, “Daha alınacak çok yol olsa da sanayi, özellikle son 10 senelik süreçte, gerek duyarlılığın, gerek regülatif düzenlemelerin, gerekse maliyet kontrolünün gereği olarak kaynak kullanımı ve karbon salımları konusunda aksiyon alıyor. Yeşil Mutabakat gibi oluşumlar, üreticilerin tüm süreçlerini gözden geçirmesini gerektiriyor. Bu konuda biz bireyler ve tüketicilerin ambalaj atıklarının ayrı toplanmasından, tasarruflu tüketime, almamız gereken çok yol var. Gelişme ve buna bağlı tüketim engellenemez, ama kontrol altına alınabilir. Bireyler ve tüketiciler, bu konunun en önemli paydaşları arasında yer almalı ve bu konuların topluma basit ve anlaşılır bir dille anlatılması gerekiyor” dedi. Toplumsal duyarlılığın artırılmasında kamu, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, medya, sanatçı ve kanaat önderleri iş birliğine gerek duyulduğunu da sözlerine ekleyen Figan Soykut, tüm katılımcılara bu konudaki gayretleri için teşekkür etti.

Söyleşi, medya, sivil toplum kuruluşu, akademik kurum ve iş dünyası gibi farklı alanlardan katılımcıların soru ve yorumlarıyla sürdü. Katılımcılar Çetin Ünsalan, Senur Biçer, Nurten Sırma, Doçent Duygu Hıdıroğlu ve İsmail Çapak, kendi alanları özelinde yorumlarıyla söyleşi içeriğine katkıda bulundular.

ÇEVKO Vakfı 30. Yıl Söyleşileri kapsamında 27 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek bir sonraki toplantının konusu “İklim Krizine Karşı Sanayinin Sorumluluğu” olacak.

Online toplantı katılım linkleri, her bir toplantı öncesinde ÇEVKO Vakfı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından duyurulacak.