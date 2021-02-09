İklim değişikliği ile mücadelesini hızlandırıyor

Plan doğrultusunda Şirket, 2030 yılına kadar tarımsal sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla onarıcı tarımı yaygınlaştıracak, her yıl 20 milyon ağaç dikecek, 2025 yılına kadar tüm fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisine geçiş yapacak. Şirket bu kapsamda, önümüzdeki beş yıl içerisinde 3.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) yatırım yapacak. Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann “Türkiye’de bugüne kadar karbon ayak izimizi yüzde 18 oranında azalttık, 130 bin ağacın bir yılda oksijene çevirebileceği miktarda karbon salımını önledik. Biliyoruz ki, iklim değişikliğiyle mücadele bekleyemez, biz de beklemeyeceğiz” dedi.

Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın gücünü ortaya çıkarmak amacıyla dünyanın 187 ülkesinde faaliyet gösteren Nestlé, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 10 yıllık bir eylem planı hazırladı. Bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegenimiz için Ortak Değer Yaratan projelere öncelik veren şirket, gıdanın geleceğinde büyük bir risk oluşturan iklim değişikliğine karşı çalışmalarını hızlandırdı. 2050 yılına kadar “net sıfır” emisyona ulaşmayı taahhüt eden Nestlé, önümüzdeki 10 yıl içinde onarıcı tarımın yaygınlaştırılması için çiftçilerin ve tedarikçilerin desteklenmesi, yüz milyonlarca ağaç dikilmesi ve şirketin yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçişinin 2025 yılına kadar tamamlanması hedeflerini önceliklendirdi.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarını Güçlendirecek

Onarıcı tarım kapsamında kahve ve kakao gibi birçok ülkede kullanılan temel bileşenlerinin üretim süreçlerinde de karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen şirket, bu bileşenlerin sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmasını taahhüt etti. Onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklemek için halihazırda 500 bin çiftçi ve 30 bin tedarikçisiyle iş birliği içinde çalışan Nestlé, 2030 yılına kadar 14 milyon tondan fazla hammaddeyi onarıcı tarım yoluyla tedarik edecek ve bu ürünlere olan talebi artıracak.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 3.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) değerinde yatırım yapmayı hedefleyen Nestlé, onarıcı tarım çalışmalarına ise 1.2 milyar İsviçre Frangı (CHF) ayıracak.

10 Yılda 200 Milyon Ağaç Dikecek

Aksiyon planı çerçevesinde Nestlé, hammadde tedarik ettiği alanlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl 20 milyon ağaç dikecek. 2030 yılına kadar küresel düzeyde 200 milyonu aşkın ağacın dikilmesine öncülük edecek. Ayrıca 2022 yılına kadar temel tedarik zincirlerinde daha fazla ormanı koruyacak.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla yenilenebilir elektrik enerjisine geçişi önceliklendiren Nestlé, faaliyet gösterdiği 187 ülkedeki 800 tesisinin %100 yenilenebilir elektriğe geçişini 2025 yılına kadar tamamlayacak.

İklim Değişikliği ile Mücadele Bekleyemez

Nestlé’nin, Ortak Değer Yaratma anlayışı doğrultusunda gezegenimizi korumayı ve gelecek nesiller için daha temiz bir çevre bırakmayı amaçladığını ifade eden Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann, konuyla ilgili şunları söyledi: “2050 yılına kadar sera gazı etkimizi sıfıra indirme taahhüdümüz doğrultusunda hem küresel düzeyde hem de Türkiye özelinde gayretlerimizi artırıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize daha da yaklaştığımız verimli bir yıl olan 2020’de, Bursa Karacabey’deki gıda fabrikamız ve Kestel’deki su dolum tesislerimiz için “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. Çevreci bir sosyal teknoloji girişimi olan Fazla Gıda ile bütüncül atık yönetimi projemiz kapsamında, 1.248 ton karbon emisyonunu engelledik. Bu rakam, yaklaşık 20 bin ağacın önleyebildiği karbondioksit miktarına eşit. Toplam 2.605 ton gıdanın israf edilmesinin önüne geçtik. Yine aynı çalışmayla 900 binin üzerinde artan gıda ürününü, binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. 2021’de üç kat daha fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaşarak kurtardığımız gıdanın bağış oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece karbon salınımımızı 180 ton büyüklüğünde azaltacağız. Bununla birlikte şu ana kadar, tedarik zinciri süreçlerimiz boyunca oluşan karbon ayak izimizi yüzde 18 azalttık. Bu sayede de 130 bin ağacın bir yılda oksijene çevirebileceği miktarda karbon salımını engelledik.

Öte yandan yeni eylem planı kapsamında, Türkiye’de 2011 yılından beri yürüttüğümüz Fıstığımız Bol Olsun projesinde kullandığımız sürdürülebilir tarım yöntemlerimizi güçlendireceğiz. Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde Gaziantep’te yürüttüğümüz projede, aşılama, budama ve doğru sulama yöntemleri gibi uygulamalar sayesinde son 10 yılda yüzde 149 verim artışı elde ettik. Onarıcı tarım uygulamalarının, tarım kaynaklı sera gazı salımının azaltılmasında da önemli bir rolü olduğunun farkındayız. Nestlé olarak biliyoruz ki, iklim değişikliğiyle mücadele beklemez, biz de beklemeyeceğiz. Yeni planla birlikte hem iklim değişikliği hem de çevresel sürdürülebilirlik alanında uzun vadede hayata geçirdiğimiz projelerimiz kapsamında aksiyonlarımızı artıracağız.”