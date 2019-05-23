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İklim değişikliğiyle mücadele, yeni iş fırsatları sunuyor

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: - "İklim değişikliği düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi gerektirirken iş dünyasında birçok fırsatın da önünü açıyor" - "Türkiye gibi iklim değişikliğiyle ilgili risklere çok açık bir ülke olarak, sağlam bir altyapı yatırımı yapmamız gerekirken karbonsuzlaşmayı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de önceliklendirmeliyiz"

İklim değişikliğiyle mücadele, yeni iş fırsatları sunuyor
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İSTANBUL (AA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, iklim değişikliğiyle mücadelenin iş dünyasına yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, "İklim değişikliği düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi gerektirirken iş dünyasında birçok fırsatın da önünü açıyor. Türkiye gibi iklim değişikliğiyle ilgili risklere çok açık bir ülke olarak, sağlam bir altyapı yatırımı yapmamız gerekirken karbonsuzlaşmayı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de önceliklendirmeliyiz." dedi.

Kaslowski, Atlantik Konseyi ve Turkish Policy Quarterly dergisi işbirliğiyle organize edilen "Türkiye'nin Enerji Ekseni" başlıklı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Enerji sektörünün ekonomi ve sosyal kalkınmanın stratejik bir elementi olduğunu söyleyen Karlowski, Türkiye enerji sektörünün son dönemde bazı problemlerle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Karlowski, bu zorluklarla başa çıkabilmek için önemli bir reform ajandası gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yanında, yenilenebilir enerjiyi, depolama sistemlerini ve yeni teknolojilerini de dikkate almamız gerekiyor. Bu kritik dönemde, kaynakların verimli kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, enerji sektöründe diğer kritik konunun da iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Karlowski, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi gerektirirken iş dünyasında birçok fırsatın da önünü açıyor. Türkiye gibi iklim değişikliğiyle ilgili risklere çok açık bir ülke olarak, sağlam bir altyapı yatırımı yapmamız gerekirken karbonsuzlaşmayı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de önceliklendirmeliyiz. Bu bağlamda, enerji tedarik güvenliği düşük karbon perspektifiyle birlikte düşünülmeli. Türkiye'nin yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli de bu doğrultuda yatırıma dönüştürülmeli."



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Atlantik Konseyiİklim DeğişikliğiTürkiye'nin Enerji EkseniTÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
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