İklim karşıtı lobicilikte 5 Alman “devi“ bulunuyor

ANKARA (AA) - Almanya'nın en büyük şirketlerinden 5'inin, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede karbon salınımını azaltma politikalarına karşı lobicilik faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

İngiliz düşünce kuruluşu InfluenceMaps'in bu ayki raporunda, Alman şirketleri BASF, Bayer, Heidelberg Cement, Daimler ve BMW'nin, iklim karşıtı politikalarda 35 en aktif lobici şirketin içinde yer aldığı kaydedildi.

Raporda, Almanya'nın emisyon skandalı ile gündeme gelen otomotiv sektörünün yanı sıra çimento, ilaç ve kimya sektörlerindeki 5 büyük şirketinin de içinde yer aldığı 35 uluslararası şirketin, iklim değişiminin dünya üzerinde ortaya çıkardığı ve çıkaracağı sorunları çözmek yerine, karbon hedeflerinin ekonomik gerçekleşmeleri üzerinde oluşan maliyetini azaltmaya çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu lobicilik faaliyetlerinde ExxonMobil, Valero ve Chevron gibi fosil yakıt şirketlerini enerji yoğun üretim yapan BASF, ArcelorMittal, Bayer, Dow Chemical gibi şirketlerin izlediği belirtilen raporda, yüksek kömür tüketimi ile elektrik üreten American Electric Power, Duke Energy ve Southern Company şirketlerinin de yer aldığı vurgulandı.

Fiat Chrysler, Ford, BMW ve Daimler'in de aralarında bulunduğu otomotiv şirketlerinin de lobicilik faaliyetlerine ağırlık verdiği aktarılan raporda, bu tür çevre karşıtı faaliyetlerin Paris İklim Anlaşması ve ABD seçimlerinden bu yana önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.

Raporda, iklim değişikliğiyle mücadeleye en çok destek veren şirketler arasında ise Apple, Unilever, IKEA, Coca Cola, Nestle, Tesla ve Amazon'un yer aldığı kaydedildi.