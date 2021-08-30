İklim krizi konusunda herkesin atacak bir adımı var

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ÇEVKO ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor. Son olarak “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” başlıklı toplantıda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz konuşmacı oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Levent Kurnaz, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve ÇEVKO iş birliğinde düzenlenen “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” konu başlıklı toplantısında iklim tehdidi konusuna değindi. Giyim, kuşam, tüketim alışkanlıklarından seyahat tercihlerine, gıda maddesi tüketim ve saklama tercihlerine birçok alanda iklim tehdidine karşı yapılması gerekenleri anlatan Kurnaz, özellikle kıyafet konusuna dikkat çekti. Kullanılan kıyafetlerden etiketlerinin sökülmesinin geri dönüşümü zora soktuğunu ifade eden Kurnaz, “Kıyafet alıyorsak aldığımız her kıyafeti uzun süre giymeye dikkat etmeliyiz. Önceliğimiz bu olmalı. Bunun yanı sıra aldığımız kıyafetlerde kesinlikle etiketleri sökmemeliyiz. Kıyafetlerin üzerinde yer alan etiketler kimlik niteliği taşımaktadır. Eğer bir kıyafetin kimliği yoksa neye göre geri dönüşüm yapılabileceği tespit edilememektedir. Bu da o ürünün geri dönüşümünü zorlaştırmaktadır” diye konuştu.

Moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise, EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi’nin bu konuda uzun yıllardır çalışmakta olduğunu kaydetti. Celal Toprak, iklim değişikliği hakkında toplumda farkındalığın yaratılması için ÇEVKO Vakfı başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla işbirliği yaptıklarını belirtti.

Çevrim içi toplantının açılışını yapan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, iklim krizinin her geçen gün kendini tüm dünyada ve ülkemizde daha fazla hissettirdiğini; bu krize karşı bireylerin, sivil toplumun, sanayinin, ulusun temsilcilerinin ve özellikle kamu otoritelerinin planlı eylemlerinin artık hızlanması gerektiğini belirtti. ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun, Paris Anlaşması’nın BM’de imzalanmasının ardından 2016 yılında kurulduğunu, görevinin toplumda bu konuda farkındalık yaratmak ve eyleme geçmeyi hızlandırmak olduğunu kaydetti. EGD Küresel Isınma Kurultayı Komitesi işbirliğiyle hazırlanan iklim krizi ve sürdürülebilirlik söyleşilerinin 2021 yılı boyunca süreceğini sözlerine ekledi.

Toplantı Linki: https://www.youtube.com/watch?v=5-WU6LtYzdg