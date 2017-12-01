İklimdirmenin uzmanları buluştu

İklimlendirme devi Daikin’in sektöre yön veren aktörleri bir araya getirdiği “Uzman Günleri” tüm hızıyla devam ediyor. Uzman Günleri’nin 8’inci seminerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan’ın katılımı ile kültürel ve tarihi binalardaki iklimlendirme konusu ele alındı.



İklimlendirme sektörünün lider ve yenilikçi kuruluşu Daikin’in, İstanbul Levent’te bulunan ve dünyada en büyük, Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olan iklimlendirme deneyim merkezi Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da sektör paydaşlarına yönelik düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.



“Uzman Günleri” kapsamında, Ekim ayında gerçekleşen 8’inci seminere mimarlar, iklimlendirme sektöründe çalışanlar, mekanik taahhüt firmaları, makine mühendisleri ve Daikin çalışanları katıldı. Kültürel ve tarihi binaların iklimlendirilmesi konusunun ele alındığı etkinliğin açılış konuşmasını Daikin Solution Plaza Koordinatörü Uğur Sertan gerçekleştirdi. Sertan’ın fuha İstanbul hakkında bilgi verdiği sunumunun ardından, etkinliğin konuk konuşmacısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan, halen devam etmekte olan Mısır Çarşısı koruma uygulaması ile ilgili bilgi ve deneyimlerini fotoğraflar eşliğinde paylaştı. Mısır Çarşısı’nın tarih boyunca geçirdiği afetler sonrasında gerçekleştirilen renovasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Ceylan, iklimlendirme cihazlarının tarihi dokuya zarar vermeden monte edilmesinin önemine değindi.



Seminerin son bölümünde ise, Daikin Teknik Departman Bölüm Müdürü Serhat Sarı "Invisible VRV (VRV-i)" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, Daikin’in VRV-i serisi hakkında bilgi verdi. Sarı, 24,5 cm genişliğe ve 20 cm derinliğe sahip serinin teknik alan, şaft boşluğu, bodrum kat, depo ve mutfak gibi alanlara monte edilebildiğini vurgulayarak, VRV pazarının en zarif ve en kompakt ürünü olduğunu söyledi. Sarı, yalnızca Daikin’de bulunan VRV-i’nin neredeyse tamamen gizlenebilme özelliği ile korunması gereken tarihi binaların iklimlendirmesi için de iyi bir çözüm olduğunun altını çizdi.



Konuşmaların ardından, katılımcılar uzman rehberler eşiğinde Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’u gezerek, iklimlendirme teknolojilerini yerinde deneyimleme imkanı buldu.

Daikin Solution Plaza fuha İstanbul, sektörün ilgi alanları ve katılımcıların talepleri doğrultusunda seminer ve etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek etkinliklerin programı www.fuhaistanbul.com adresinden yayınlanacak.



DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, ısı pompaları, VRV, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul'da bulunan Daikin Türkiye; Sakarya'da bulunan üretim tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 300 bayi, 22 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500'ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye'nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk, dünyanın en büyük iklimlendirme deneyim merkezi Solution Plaza fuha İstanbul'u sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise bünyesinde her türlü hedef kitleye yönelik eğitim fırsatı sunmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.



DAIKIN HAKKINDA

Osaka-Japonya’da 1924 yılında kurulan Daikin Industries Ltd., bugün 150 ülkede 20 milyar doları bulan cirosu, 60.000’den fazla çalışanı ve 90 üretim tesisi ile dünya ısıtma, soğutma, havalandırma ve florokimyasal ürünlerinde sektör lideridir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığıyla tanınmaktadır. Daikin Türkiye'nin de bünyesinde yer aldığı Daikin Europe NV, 1972 yılında Avrupa pazarına yenilikçi ürünlerini sunmak için Belçika Oostende’de kurulmuştur. Daikin Industries Ltd.’in yüzde 100 iştiraki olan Daikin Europe NV, 5.500 çalışanı, Belçika, Türkiye, Çek Cumhuriyeti (2), Almanya, İtalya ve İngiltere'deki 7 üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük klima, ısı pompası ve soğutma cihazı üreticisidir. Bugüne kadar 500.000’in üzerinde kurulumu gerçekleştirilen Daikin Altherma, Avrupa'da en çok satan ısı pompası sistemleridir.

