İklimlendirme sektörü ihracata odaklandı

BURSA (AA) - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkan Yardımcısı Metin Duruk, 2023'te sektör ihracatının 10-12 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, BTSO Akademi'de Bursalı firma yöneticileriyle buluşan İSİB Başkan Yardımcısı Duruk, burada yaptığı konuşmada, iklimlendirme sektörünün Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sektörün sahip olduğu eğitimli iş gücü, Ar-Ge yeteneği ve örgütlenme yapısıyla her geçen yıl gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Duruk, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ihracat büyüklüğü 4 milyar doların üzerindedir. Her yıl ihracatımız artmaya devam ediyor. 2023 yılında sektörümüzün 10-12 milyar dolar potansiyeline ulaşmasını bekliyoruz. Sektörde 2 bine yakın ihracatçı var. İhracat özellikle Avrupa pazarında daha yoğun. Rusya ve İran da sektör için önemli bir pazar. Sektörümüzün farklı pazarlarda da ihracat kabiliyetinin artmasını istiyoruz. Irak ve Afrika pazarları fırsatlarla dolu. Fuar organizasyonları ve ticari heyetlerimiz sürüyor. En yakın zamanda yeni pazarlarda olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

- "Bursa'da dünya kalitesinde üretim yapılıyor"

Duruk, sektörün asıl gücünün yetişmiş kadroları olduğunu vurgulayarak, "Bu özelliğimizi asla kaybetmemeliyiz. Sektörümüz için her zaman yeni personeller yetiştirmeliyiz. İklimlendirme sektöründe Bursa önemli altyapıya sahip. Otomotiv üretiminde tecrübeye sahip kentimizde iklimlendirme alanında gelişmiş bir sanayi var. Bazı firmalarımız dünya kalitesinde üretim yaparak, ihracat yapıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan 36. Meslek Komitesi Başkanı Ömer Kaya ise BTSO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimin, Bursalı firmaların sektörün geleceğine ilişkin bilgi sahibi olmasını sağladığını belirtti.