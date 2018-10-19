İklimlendirme sektöründe Afrika açılımı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Yurt dışı pazarları geliştirebilmek için arayış içinde olan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Afrika kıtasının kapısını Tanzanya ile açmayı hedefliyor.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan iklimlendirme faaliyetleri, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişimle önemli bir sektör haline geldi.

Uluslararası pazarlarda aranan ürünlere imza atan Türk iklimlendirme sektörü, nitelikli ve genç iş gücü, Ar-Ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlar sayesinde sahip olduğu rekabet gücüyle yeni pazarlarda etkin olmayı amaçlıyor.

Sektörün ihracat pazarını genişletmek, ihracat çıtasını yükseltmek amacıyla hazırladığı aksiyon planlarını hayata geçiren İSİB, ağustos ayındaki Şili ve Arjantin ziyaretiyle Güney Amerika pazarına giriş yaptı.



İSİB öncelikli hedeflerinden bir diğerini Afrika'nın gelişmekte olan ülkeleri olarak belirledi. Birlik bu kapsamda, 22 Ekim'de 44 kişilik heyetle Tanzanya'nın yolunu tutacak. Ziyaret kapsamında 2 gün boyunca Tanzanyalı kamu ve sektör yetkilileriyle bire bir görüşmeler yapacak heyet, sektör hakkında da bilgilendirici seminerler verecek.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün ihracatta son 7 yılda çok yol kat ettiğini, gelecek süreçte de bugüne kadar gidilmeyen pazarlarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda önce Şili ve Arjantin ile başlayan ticari heyet programlarının Tanzanya ile devam edeceğini, sonrasında da Lübnan, Mısır ve Kolombiya'ya heyet ziyareti düzenleyeceklerini belirten Şanal, şunları kaydetti:

"Ticari heyet organizasyonlarına ağırlık vereceğiz. Sektörümüzün ihracat yolculuğunda rotamızı belirledik. Gelecek yıl yaklaşık 10 ülkede fuar ve ticaret heyetlerimizle yer alacağız. Gelecek yıl Afrika ülkelerine yoğunlaşacağız. Afrika gibi gelişime açık bir pazarda rekabet gücümüzle fark yaratacağımıza inanıyoruz. İhracat yapmanın, global pazarlarda mümkün olduğunca güçlü olabilmenin önemini kavradık. Sektörümüzün Avrupa pazarlarında yakaladığı başarıyı yeni pazarlarda da elde etmek için var gücümüzle çalışacağız. Yönetim kurulumuz, üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en verimli pazar araştırmalarını yapmak için yola çıktı. Birlik ve beraberlik içinde dünya pazarlarında hak ettiğimiz payı ve yeri alacağız."