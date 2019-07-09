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İklimlendirme sektöründen Afrika atağı

- İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın: - "Önümüzdeki 10 yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer almak istiyorsak şimdiden buralarda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım"

İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
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ANKARA (AA) - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, gelecek 10 yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer almak için çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

İSİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ihracat pazarlarının genişletilmesi amacıyla belirlediği hedef pazarlardan Gana'da İklimlendirme Tanıtım Günleri organizasyonu düzenledi.

Birliğin 19 üyesinin katıldığı organizasyonda 2 gün boyunca 19 farklı konuda Türk iklimlendirme sektörünü tanıtıcı seminerler düzenlendi.

Heyete başkanlık eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, Ganalı iş insanları ve kurumlarının Türkiye'ye ve ürünlerine karşı tutumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Afrika ülkeleri ekonomilerinin büyüme trendi içinde olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Afrika ülkelerinin ekonomik gelişimlerine baktığımızda yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlayan birçok ülke görüyoruz. İklimlendirme sektörü açısından bakarsak, rakamlar her ne kadar düşük görünse de bir potansiyel barındırdığının farkındayız. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer almak istiyorsak şimdiden buralarda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım."

Aydın, Gana'nın Batı Afrika'da Nijerya'dan sonraki en büyük ekonomi olduğuna işaret ederek, 30 milyon nüfuslu ülkenin iklimlendirme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında söz konusu pazardan en az yüzde 5-6 pay alınması gerektiğini ancak bu oranın şu anda yüzde 2-3 düzeyinde seyrettiğini ifade etti.

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Afrikaİklimlendirme Sanayi İhracatçıları BirliğiİSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın
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