banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cemiyeti schinas Pizzinat arbade iki
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı
Yerli otomobile destek
Yerli otomobile destek

İklimlendirme sektörünün ihracat yıldızları belli oldu

- İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, 2017 yılının sektördeki ihracat yıldızlarını ödüllendirdi - İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal: - "2018 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla tamamlayacağız. Gelecek yıl hedefimiz 5,5 milyar dolar"

İklimlendirme sektörünün ihracat yıldızları belli oldu
banner17

ANKARA (AA) - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), geçen yılın ihracat yıldızlarını ödüllendirdi.

İSİB'den yapılan açıklamaya göre, sektörün 2017 yılındaki ihracat yıldızları ödüllendirildi.

Ayrıca bu sene 100 bin doların üzerinde ihracat yapan üyeler de ilk kez ödüle layık bulundu.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün ihracat performansına ilişkin değerlendirmesinde, sektörün her geçen yıl çıtayı daha da yükselttiğini ifade etti.

Sektör mensuplarının ihracatın önemini kavradığını, yapılanmalarına bu yönde şekil verdiklerini belirten Şanal, İSİB olarak her zaman üyelerinin yanında olacaklarını, onların istekleri, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarına yön vereceklerini kaydetti.

Şanal, 2018 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla tamamlayacaklarına dikkati çekerek, gelecek yıl ise hedeflerinin 5,5 milyar dolar ihracat olduğunu bildirdi.

Firmalar ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

- En çok ihracat yapan firma: Bosch Termoteknik Isıtma Ve Klima San. ve Tic. AŞ,

- En çok ülkeye ihracat yapan firma: Karyer Isı Transfer San. ve Tic. AŞ,

- En çok kazan ihracatı yapan firma: Rima Isı Sistemleri San. AŞ,

- En çok radyatör ihracatı yapan firma: Eleks Dış Ticaret AŞ,

- En çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı yapan firma: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San.ve Tic. AŞ,

- En çok soğutmalı kabin-buzdolabı ihracatı yapan firma: Kaplanlar Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ,

- En çok soğutma grubu ihracatı yapan firma: İBS Dış Ticaret Ltd. Şti,

- En çok soğutma kulesi ihracatı yapan firma: Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taahhüt AŞ,

- En çok eşanjör-batarya ihracatı yapan firma: Karyer Isı Transfer San.ve Tic. AŞ,

- En çok split klima ihracatı yapan firma: Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. AŞ,

- En çok plastik boru ihracatı yapan firma: Eryap Grup Yapı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ,

- En çok vana ihracatı yapan firma: Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret AŞ,

- En çok fan ihracatı yapan firma: Bahçıvan Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti,

- En çok hava temizleyici-filtre ihracatı yapan firma: Mikropor Makina San. ve Tic. AŞ,

- En çok klima santrali,rooftop, fancoil, paket tipi klima ihracatı yapan firma: Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret AŞ,

- En çok hava kanalları ihracatı yapan firma: AFS Flexible Kanal Ticareti AŞ,

- En çok izolasyon malzemesi ihracatı yapan firma: İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ,

- Nitelikli ürün: Solimpeks Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhracatIklimlendirmeİklimlendirme Sanayi İhracatçıları BirliğiİSİB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1