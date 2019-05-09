Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon Rusya
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı

İklimlendirme sektörünün ihracatı arttı

- İklimlendirme sektörünün yılın ilk 4 ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 1 milyar 505 milyon dolara ulaştı - İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal: - "Sektörün pazar yelpazesini genişletmeyi amaçlıyoruz. Güney Amerika, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerini mercek altına aldık ve bu yıl ihracatı 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

İklimlendirme sektörünün ihracatı arttı
banner17

ANKARA (AA) - İklimlendirme sektörünün yılın ilk 4 ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 1 milyar 505 milyon dolara yükseldi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinden (İSİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tutar bazında yüzde 2,7, miktar bazında yüzde 6,7 artış gösterdi.

İhracat bu dönemde 1 milyar 465 milyon dolardan 1 milyar 505 milyon dolara çıktı.

Sektör, başta Almanya olmak üzere İngiltere, İspanya, Fransa, Romanya, Polonya, Irak, Rusya, ABD, Mısır ve Hollanda'ya ihracatını artırdı.

- Hedef 5 milyar doların üzerine çıkmak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durağanlığa rağmen iklimlendirme sektörünün ihracatta yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmeyi istediklerini ifade eden Şanal, Güney Amerika, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerini mercek altına aldıklarını bildirdi.

Şanal, sektörün bu yıl için ihracatta 5 milyar doların üzerine çıkmayı hedeflediğini vurguladı.

Mehmet Şanal, geçen yıl Şili, Arjantin, Tanzanya ile başlayan sektörel ticari heyet organizasyonlarını bu yıl da sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında Mısır, Kolombiya, Peru ve Polonya'ya ticari heyet organizasyonları düzenledik. Bu organizasyonların sektörümüzün ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Gittiğimiz ülkelerde sadece ürün tanıtımı değil, Türk iklimlendirme sektörü ve Türkiye hakkında da ayrıntılı bilgiler veriyoruz. B2B görüşmeleriyle daha kalıcı ilişkiler kurma imkanı elde ediyoruz. İhracat fazlası veren bir sektör olmayı amaçlıyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ihracatİklimlendirme Sanayi İhracatçıları BirliğiIklimlendirme SektörüİSİBMehmet Şanal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5