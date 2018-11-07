İklimlendirme ürünleri ihracatı 3,8 milyar dolara ulaştı

ANKARA (AA) - İklimlendirme ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 3,8 milyar dolara çıktı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinden (İSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör ihracatı ekim ayında hem ciro hem de miktar bazında artış gösterdi.

Yılın 10 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 19 artarak 3,8 milyar dolara ulaştı. Sektörün son 12 aydaki ihracatı ise yüzde 19,2 artışla 4,5 milyar dolara yükseldi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Klima sistem ve elemanlarında yüzde 56 artış ve 286 milyon dolar, yalıtım elemanlarında yüzde 41 artış ve 78 milyon dolar, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 17 artış ve 1 milyar 455 milyon dolar, havalandırma sistem ve ekipmanlarında yüzde16 artış ve 368 milyon dolar, ısıtma ekipmanlarında yüzde 14 artış ve 1 milyar 40 milyon dolar, soğutma sistem ve ekipmanlarında ise yüzde 15 artış ve 543 milyon dolar ciro olarak gerçekleşti. Yine 10 aylık dönemde ürün grupları bazında en fazla ihracat artışı yüzde 342 ile soğutucu akışkanlarında gerçekleşirken bu ürün grubunu yüzde 143 ile soğutma kuleleri, yüzde 66 ile klima cihazları ve aksam parçaları, yüzde 41 ile filtreler, yüzde 25 ile pompalar ve aksamları izledi."

- "Daha iyi noktalara geleceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İSİB Başkanı Mehmet Şanal, sektörün bütün kalemlerinde ihracat artışı yaşandığını belirterek, bu yıl sonunda 5 milyar dolar ihracata yaklaşılacağını ifade etti.

Sektör ihracatının son yıllarda Türkiye'nin genel ihracatının üzerinde arttığına dikkati çeken Şanal, hacim ve kilogram başına ihracat açısından da artışlar görüldüğünü ve bu durumun katma değeri yüksek ürünlere geçişin göstergesi olduğunu vurguladı.

İthalatta yaşanan gerilemenin de ihracatçı firmalar için olumlu bir gelişme olduğunu belirten Şanal, şunları kaydetti:

"Hem firmalar hem de bireyler olarak gereksiz düşük kur politikasından ekstra giderlerimiz oldu. Bizlerin de bu noktada kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Dövizdeki dalgalanmadan sonra herkes şapkasını önüne koydu ve birtakım tedbirler almaya başladı. Bu anlamda geçen seneye göre iklimlendirme ithalatında gerileme oldu. İthalatımızdaki gerilemenin 2018 sonu itibarıyla da devam edeceğini düşünüyorum."

Şanal, ihracat çıtasını yükseltmek için çalıştıklarını, özellikle ihracat hacminin düşük olduğu uzak pazarlara yöneldiklerini bildirdi.

Bu çerçevede Şili, Arjantin ve Tanzanya'ya ticari heyet gezileri düzenlediklerini ve buna 2019'da da devam edeceklerini kaydeden Şanal, "ABD, Kanada, Lübnan, Pakistan ve Hindistan'da organizasyonlarımız olacak. Almanya, Rusya ve Dubai'de sektörel fuarlarda yer alacağız. Amacımız ihracatta sektörümüzü hak ettiği noktaya ulaştırmak. Dış pazarlarda ciddi bir rekabet üstünlüğümüz var. Avantajlarımızı değerlendirerek daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.