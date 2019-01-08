Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya yolcu Av moda dr
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

İklimlendirmede ihracatı yüzde 15 arttı, hedef büyüdü

- Sektör geçen yılı 4,5 milyar dolar ihracatla kapatarak bugüne kadarki en yüksek seviyeyi yakaladı - İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal: - "2019'da 5 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz"

İklimlendirmede ihracatı yüzde 15 arttı, hedef büyüdü
banner17

ANKARA (AA) - İklimlendirme sanayisi geçen yılı ihracat rekoruyla kapattı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinden (İSİB) yapılan açıklamaya göre, 2017'de 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yılı 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı ve böylece tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaştı.

Almanya başta olmak üzere İngiltere, İtalya, Romanya ve Fransa gibi gelişmiş pazarlara ürün satan sektör, ihracatını miktar olarak yüzde 7,7, değer olarak yüzde 15 artırdı.

Isıtma, havalandırma, soğutma ve yalıtım ürünlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan sektör, en fazla ihracatı 571 milyon dolarla "kazanlar ve aksam parçaları"nda gerçekleştirirken, bunu 553 milyon dolarla "soğutmalı kabinler derin dondurucular", 504 milyon dolarla "vanalar", 455 milyon dolarla "radyatörler ve aksam parçaları", 447 milyon dolarla "plastik borular ve bağlantı elemanları", 305 milyon dolarla "pompalar ve aksam parçaları" ve 277 milyon dolarla "fanlar-hava perdeleri-vantilatörler-aspiratörler ve aksam parçaları" izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, son yıllarda ihracatta önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini, sektörün gerek pazar ve ürün yelpazesi gerekse ciro ve miktar bazında geliştiğini ifade etti.

Sektörün ihracat performansından memnun olduklarını belirten Şanal, şunları kaydetti:

"İhracat artışının yanı sıra ithalatı azalan bir sektör olmayı da başardık. Katma değeri yüksek ürün üretmeye ağırlık verdikçe hem dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak hem de daha az ürün ithal eden bir sektör olacağız. Sektörümüz bunu başaracak potansiyele ve kabiliyete sahip. 2019 yılında da İSİB'i yoğun bir trafik bekliyor, pek çok uluslararası fuar ve ticari heyet ziyaretlerinde bulunacağız. 2019'da 5 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz."

Öte yandan, Birlik, sektörün artan ihracat pazarları, büyüyen üye sayısı ve genişleyen hizmet yelpazesi dolayısıyla "isib.gov.tr" adresli web sitesini geliştirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ihracatİklimlendirme Sanayi İhracatçıları BirliğiIklimlendirme SanayisiİSİB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1