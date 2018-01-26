İKMİB'den “kimyasal“ bilgilendirme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği ile güvenlik bilgi formları ve kimyasal güvenlik raporları artık kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanacak." dedi.

İKMİB tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul'da düzenlenen seminerde, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" hakkında üyeler bilgilendirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Akyüz, Avrupa Birliği'nin Kimsayal Mevzuatı REACH ile yeni bir kimyasallar stratejisi uygulamaya başladığını belirterek, bu yeni stratejinin en önemli iki amacı olduğunu söyledi.

Bu amaçların insan sağlığının ve çevrenin daha fazla korunması gerekçesi ile pazara giren kimyasallar hakkında bilgi edinilmesi ve AB kimya sanayinin rekabet gücünün artırılması olduğuna işaret eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken, ilk etapta sanayicilere yeni sorumluluklar getirmiştir. Ancak AB pazarının güçlü yapısı ve yasalarının etkinliği bu stratejinin etkilerinin Birlik sınırlarını aşmasını da sağlamıştır. Mevzuatın yenilikçi yapısı, başka ülkeleri de benzer politikaları devreye sokmaya yöneltmiştir. Bugün Çin, Güney Kore, Rusya, Malezya, Tayvan ve şimdi de Türkiye REACH'i model alan kimya politikalarını benimsemiştir.

Ülkemizde kimyasalların yönetimi konusunda yetkili otorite olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de REACH Tüzüğünü uyumlaştıran 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girdi."

Akyüz, bu yönetmeliğin, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak gibi faydaları da beraberinde getireceğini anlattı.

Çevre mevzuatlarının uyumlaştırması ve uygulanmasının zorlu bir süreç olmakla birlikte, uzun vadede kamu sağlığı, çevre ve rekabet açısından getirdiği faydaların daha öne çıkacağını vurgulayan Akyüz, yönetmelik ile gelen yeni uygulamalardan birinin de sunulacak kayıt dosyalarının belirli bölümlerinin Kimyasal Değerlendirme Uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim istenmesi olduğunu aktardı.

Yönetmeliğin getirileri hakkında katılımcılara bilgi veren Akyüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca, güvenlik bilgi formları ve kimyasal güvenlik raporları artık kimyasal değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimleri için İKMİB olarak Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ile işbirliği içerisindeyiz. Değerli firmalarımıza bu konuda da destek vermek için çalışmalarımızın devam ettiğini buradan duyurmak isterim.

Bu süreçte, bu yükümlülüklerin altından kalkmak için Bakanlığımızın rehberliğine ve desteğine ihtiyacımız var. Bu çerçevede özelikle yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda üretilen ve ithal edilen maddeler kapsamında firmalarımızın sorumluluklarını aktarmak ve yeni yönetmelik kapsamında uygulamaların detaylandırılacağı seminerin firmalarımız için verimli geçmesini diliyorum."

Toplantı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, katılımcı firmalarla yönetmelikle ilgili teknik bilgileri paylaştı.