”İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak” ilişkisi İHÜ sempozyumunda tartışılacak

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İHÜ tarafından bu yıl 27-28 Nisan'da beşincisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu'na Türkiye’den ve dünyadan önemli bilim insanları konuşmacı olarak katılacak.

Kurumun Başakşehir yerleşkesinde gerçekleşecek sempozyumda iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişki güncel boyutlarıyla tartışılacak. Ekonomik ilerlemenin toplumsal etkileri ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için büyük düşünür İbn Haldun’un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçeveleri analitik araçlar olarak ele alınacak. İbn Haldun perspektifinden günümüz koşul ve durumlarını incelemek de sempozyumun temel amaçları arasında yer alıyor.

Sempozyumda, "Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun’un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi?" gibi sorulara cevap aranacak.



Sempozyumda Prof. Dr. Recep Şentürk (İbn Haldun Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Wael B. Hallaq (Columbia Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Prasenjit Duara (Duke Üniversitesi), Prof. Dr. Bruce Lawrence (İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Mohamad Hammour (İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Sabri Orman (TCMB), Prof. Dr. Rodney Wilson (Durham Üniversitesi), Prof. Dr. Muqtedar Khan (University of Delaware), Prof. Dr. Habib Ahmed (Durham University), Prof. Dr. Abdülaziz Sachedina (George Mason University), Prof. Dr. Abdullah Al-Bayyari (Arab Center for Research and Policy Studies), Assoc. Prof. Adeel Malik (Oxford University), Prof. Dr. Tahsin Görgün (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Heba Raouf Ezzat (İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Magnus Marsden (University of Sussex), Prof. Dr. Waseem El-Rayes (Michigan State University) ve Prof. Dr. Ali Nizamuddin (University of Illinois) birer konuşma yaparak tebliğlerini sunacaklar.



"İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak" başlıklı sempozyum, geçmişte ve günümüzde ekonomilerin yükseliş ve gerilemesi, yoksulluk, gelir eşitsizliği, ekonomik krizler, çevre kirliliği, biyo-çeşitlilik, doğal kaynakların tükenmesi, savaş ve barış zamanlarında kapitalizm, hegemonya ve küresel finans piyasaları arasındaki karmaşık ilişki, kültür ve sanatın metalaşması ve bunun gibi pek çok konu başlığına İbn Haldun’un bakış açısıyla yeni yorumlar getirmeyi hedefliyor.



Sempozyumun gerçekleştirileceği kampüs alanına ulaşmak için Yenikapı ve Yenibosna’dan servisler kaldırılacak. Tebliğ başlıkları, sempozyum programı ve daha fazla bilgi için http://ibnhaldunsempozyumu.org/en sayfası ziyaret edilebilecek.