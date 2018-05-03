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İKV, AB'nin geleceğini Brüksel'de masaya yatırdı

- İKV Başkanı Zeytinoğlu: - "AB’nin, gerek Türkiye’yi gerekse Batı Balkan ülkelerini üye yaparak bugünkü konumundan daha güçlü hale geleceğine inanıyorum"

İKV, AB'nin geleceğini Brüksel'de masaya yatırdı

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB’nin, gerek Türkiye’yi gerekse Batı Balkan ülkelerini üye yaparak bugünkü konumundan daha güçlü hale geleceğine inandığını belirtti.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, Friedrich Naumann Vakfı ve İKV iş birliğiyle Brüksel'de "AB Reformu ve Genişleme Gündemi" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantıya İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye Dairesi Başkanı Bernard Brunet konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, AB’nin, gerek Türkiye’yi gerekse Batı Balkan ülkelerini üye yaparak bugünkü konumundan daha güçlü hale geleceğine inandığını belirtti.

Zeytinoğlu, müzakerelerin yeniden canlanması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önünün açılmasıyla ticaret hacminin karşılıklı olarak artacağını, Türkiye'nin de AB’ye tam üyelik yolunda gerçekleştireceği reformları hızlandıracağını vurguladı.

Batı Balkanlara yönelik bir zirvenin 17 Mayıs'ta Sofya’da yapılacağını bildiren Zeytinoğlu, söz konusu zirveye Türkiye’nin davet edilmediğini, bu durumun AB’nin genişleme politikasında Türkiye aleyhine bir ayrışmaya işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da AB’nin küresel anlamda önemini devam ettirebilmesi için genişleme sürecini canlandırması, Türkiye’nin AB’nin geleceği açısından kritik role sahip olduğunun da karar alıcılar tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguladı.




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