İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "İlaç sektörüne daha çok teşvik verilmeli. Teşviklerin arttırılmasını talep ediyoruz." dedi.



Barut, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla AA muhabirine sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Eczacıların halkla direkt temas etmeleri dolayısıyla önemli bir görev yaptıklarını vurgulayan Barut, Türkiye'de 25 bine yakın eczane olduğunu, fedakarca çalışan eczacıların Türkiye'de önemli bir meslek grubu olduğunu söyledi.



Barut, Türkiye'de ilaç pazarının toplam büyüklüğünün 2017 rakamlarıyla 24,5 milyar lira olduğunu, Abdi İbrahim'in 2017'de bu pazardan 6,42 milyar lira pay aldığını kaydetti.



İnsanların sağlıklarına son dönemde daha fazla dikkat ettiğini vurgulayan Barut, Türkiye'de insanların doktora gitme sıklığının arttığını ifade etti.



Devlet tarafından sağlık sektörüne çok ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Barut, "Son dönemde Türkiye'de çok büyük yatırımlarla hastaneler yapıldı. Hastane turizmi, Türkiye'nin geleceği olacak. Türkiye olarak göz, kalp gibi önemli alanlarda çok iyiyiz. Tomografi cihazlarında ABD'dekilere kıyasla en modern ve en yenisi Türkiye'de." diye konuştu.





- "Verilecek teşvikler ilaç ithalatının önlenmesine yardımcı olacak"



Nezih Barut, bu dönemde bugüne kadar verilmeyen teşviklerin verildiğini ancak yeterli olmadığını belirterek, "İlaç sektörüne daha çok teşvik verilmeli. Teşviklerin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Devletin sadece vergi teşvikleri verdiği anlatan Barut, "Daha büyük teşvikler verilmeli. Bina yapılması, uzun vadeli düşük faizli krediler alınması için devletin bir takım girişimler yapması gerekiyor. Bunlar hallolursa verilecek teşvikler ilaç sektöründeki sıçramalara, yeni molekül bulunma heyecanına, cari açığa sebep olan ilaçların ithalatının önlenmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





- "Üniversitelerle yeni ve yerli ürünler geliştireceğiz"



Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Barut, Abdi İbrahim'in Esenyurt'ta 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio'nun hükümetin başlattığı ve kendilerinin de şirket olarak büyük destek verdikleri "ilaçta yerelleşme" hamlesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.



Yerli ürünler geliştirmek için üniversitelerle iş birliği yaptıklarını belirten Barut, diyabet hastalarının ayaklarında oluşan yaraların tedavi edilmesinde kullanılacak bir krem geliştirdiklerini aktardı.

Barut, sektör açısından üniversite-sanayi iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, bu iş birlikleri sayesinde yeni ve yerli ürünler geliştireceklerini sözlerine ekledi.





