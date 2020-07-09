İletişim sektöründe en kötü geride kaldı

Son bir yıldır ekonomide yaşanan durgunluğun üzerine gelen Covid-19 salgını İletişim sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Medya veritabanı ve basın bülteni dağıtım konusunda Türkiye iletişim sektörünün en önemli hizmet sağlayıcısı Faselis’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayındaki basın bülteni dağıtımı geçtiğimiz yıla göre %41 bu yılın Ocak ayına göreyse %13.06’lık düşüşle dip yaptı. Haziran ayı ile birlikte ise sektörde bir hareketlenme gözlenmeye başladı.

İletişim sektörü açısından pek çok olumsuz faktörün bir araya gelmesi nedeniyle Mayıs ayında 2020’nin en düşük rakamlarının gerçekleştiğini söyleyen Faselis CEO’su Aydın Sün, yaptığı açıklamada “Mayıs ayında pek çok ilde yürürlükte olan hafta sonu sokağa çıkma yasakları Ramazan ayında her yıl yaşanan durgunlukla aynı döneme denk gelince iletişim faaliyetleri de dip yaptı. Yoğun iletişim yapan Perakende, Finans, Moda gibi sektörlerde bir hareketlenme görünse de yine yoğun iletişim yapan Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Hizmet ve Güzellik gibi sektörlerde düşüş devam etti. Toplamda ise Ocak ayına göre düşüş %13.06 oldu.”

Turizm’de toparlanma başladı

Covid-19’dan en yoğun etkilenen sektörlerin başında olan Turizm sektöründe, yaz sezonu etkisi ile bir toparlanmanın başladığı görünüyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren markalarının basın bülteni gönderimleri Nisan ayına göre Mayıs ayında %120, Haziran ayında ise %228 artış gösterdi.

Basın bülteninin gönderildiği kategoriler dikkate alındığında ise Mayıs ayında Sağlık kategorisinde gönderilen bültenlerin sayısında Nisan ayına göre %32 düşüş kaydedilirken Kültür Sanat kategorisinde bu rakam %25.45 olmuş. Tüm kategoriler dikkate alındığında ise düşüş oranı %18 düzeyinde. Haziran ayında toparlanmanın başladığını gözlemlediklerini belirten Aydın Sün, “Haziran ayında Mayıs ayına göre toplamda %11.63’lük bir artış görüyoruz. Bu artışta başı %29.66 ile Savunma kategorisi ve %23.22 ile Emlak - İnşaat kategorisi çekiyor” dedi.

Faselis hakkında:

2008 yılında halkla ilişkiler sektörüne güncel medya datası ve basın bülteni dağıtım hizmeti vermek amacıyla kurulan Faselis, kurulduğu yıldan itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren her ölçekten iletişim ajansının yanı sıra pek çok firmanın basın bülteni dağıtımı için kullandığı bir çözüm konumunda. Türkiye dışında ABD, Hollanda ve Güney Afrika’da ofisleri bulunan Faselis, geçtiğimiz yıl KOBİ’ler, startup firmalar ve bireysel girişimlerin medya ile iletişim kurmalarına olanak sağlamak için geliştirdiği yeni çözümü Faselis Growth’u duyurdu.