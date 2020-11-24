Ilgaz manzaralı otel yaptı 2021 için oda sattı

Turizm sektöründe, 50 yılı aşkın tecrübesi ve ikisi yurt dışında olmak üzere 17 oteli ile yer alan “Dedeman Hotels & Resorts International”ın 2021 yılında açacağı ilk oteli “Park Dedeman Kastamonu”, Şubat ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Yüksek yatak ve toplantı odası kapasitesi sayesinde iş dünyasının beklentilerinin yanı sıra, bölgenin düğün ve kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak olan “Park Dedeman Kastamonu”, şehre yeni bir soluk getirecek.

Toplam 150 odası, 300 yatak kapasitesi ve 1.100 metrekare toplantı ve etkinlik alanı ile bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olan “Park Dedeman Kastamonu”; yapımı süren KastaMall Alışveriş Merkezi ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alması avantajı ile, konuklarına modadan yeme içmeye kadar, geniş bir yelpazede hazırlanmış modern mağazalardan da faydalanma imkânı sunacak.

Park Dedeman Kastamonu personel alımına başladı. 2021 yılının Şubat ayında hizmete girecek “Park Dedeman Kastamonu”, yaklaşık 70 kişiye istihdam sağlayacak.

Park Dedeman Kastamonu Genel Müdürü Tamer Bektaş, otelin açılışıyla ilgili olarak; “Dedeman zincirinin yeni halkasının, 2018 yılında ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilen Kastamonu’da açılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Otelimiz, Ankara ve İstanbul istikametinden şehre girişte bulunan kavşakta yer alıyor. Şehir, orman ve Ilgaz Dağı manzaralı otelimiz, havaalanına 11 km, Ilgaz Kayak Merkezi’ne ise 35 km uzaklıkta bulunuyor. Bölgeye ve iş dünyasına değer kazandırmak en büyük hedefimiz. “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği” ile konuklarımızı ağırlamak için tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şimdiden 2021 yılı için erken rezervasyon almaya başladık. Aynı zamanda, otelimize personel alımı sürecini de başlattık. Sektörde en çok tercih edilen kurumların başında gelen Dedeman ailesine yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla, misafirlerimize Dedeman ayrıcalığında bir hizmet sunacağız.” dedi.

Toplam 300 yatak kapasiteli Park Dedeman Kastamonu’da; 600 kişilik balo salonu, farklı ölçülerde 5 toplantı odası, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam ve masaj salonları yer alacak. Bölgedeki yatak kapasitesine katkı sağlayacak olan “Park Dedeman Kastamonu”, özellikle kongre, nişan, düğün ya da iş sebebiyle gelen grupların Kastamonu’da konaklamasına fırsat yaratacak.