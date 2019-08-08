Ilısu Barajı'nda su tutma testleri başladı

ANKARA (AA) - Ilısu Barajı'nda su tutma testlerinin başladığı belirtilerek, bu kapsamda baraj rezervuarında can ve mal kayıplarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ilısu Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

İnşaat çalışmalarına 2010'da başlanan Ilısu Projesi kapsamında, tarihi, kültürel varlıkların korunup gelecek nesillere aktarılarak, yeniden yerleşim ve çevre konularında dünyaya örnek olacak nitelikte çalışmaların yapıldığı belirtilen açıklamada, barajın bütünleyici parçaları ve rezervuarının su tutma kabiliyetlerinin testlerine başlandığı vurgulandı.

Baraj ve rezervuar içinde can ve mal emniyeti açısından dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından ülkemizde Atatürk Barajı'ndan sonraki ikinci büyük baraj konumunda bulunuyor. Bin 200 megavat kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip Ilısu Barajı ve HES'in, ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkıda bulunması öngörülmektedir."