"İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırması sonuçları

DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yaparak ihracat artışını sürekli kılmak, ihracattaki yüksek katma değerli ürünlerin payını daha üst noktalara taşımak gerektiğini bildirdi.

Kocasert, TİM'in 2016 yılı "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırması sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, listede Denizli'den 27 firmanın yer aldığını ve Türkiye genelinde ilk 1000'e giren firmaların illere göre dağılım göz önüne alındığında Denizli'nin 7. sırada bulunduğunu belirtti.

Denizli'nin ülke ekonomisine ihracat penceresinden de oldukça fazla katkı sağlayan bir şehir olduğunu aktaran Kocasert, şöyle devam etti:

"Geçen sene gerçekleştirdiğimiz 2,7 milyar dolarlık ihracatımız da bu durumun en önemli göstergelerinden biri. Bu sene ocak-mayıs dönemi baz alındığında, geçtiğimiz sene aynı döneme kıyasla yüzde 7,4 ihracat artışımız olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda firmamız ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer alarak hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerdir."

Türkiye'nin ihracatta adım adım hedefine yürüdüğüne işaret eden Kocasert, şunları kaydetti:

"2016 yılında ülke ihracatımızda yüzde 0,8'lik bir azalış olmasına rağmen, gerek dünya ticaretinden gerekse Avrupa Birliği ithalatından aldığımız payı rekor seviyelere taşımıştık. 2017 yılında ülkemiz ihracatında yaşanan pozitif gelişmeler hepimizin malumu. İlk 5 ayı geride bıraktığımız dönemde ülke ihracatımızdaki artış oranının yüzde 10 olduğunu görüyoruz. Sene sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 153,3 milyar doları geride bırakacağımız kanaatindeyim. Her zaman belirttiğimiz gibi, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yaparak ihracat artışımızı sürekli kılmalı, ihracatımızdaki yüksek katma değerli ürünlerin payını daha üst noktalara taşımalıyız."