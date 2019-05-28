İlk 500 sanayi kuruluşu sıralamasına ASO'dan 39 firma girdi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda Ankara Sanayi Odası (ASO) üyesi 39 firma yer aldı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2018 verileriyle oluşturulan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda, Ankaralı sanayiciler 39 firmayla listedeki yerlerini korudu.

Listede 166 sanayi firması olan İstanbul'dan sonra, 6 savunma sanayi şirketinin de yer aldığı Ankara, en çok sanayi şirketi olan ikinci şehir unvanını sürdürdü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, daralan piyasa koşullarına rağmen Ankaralı sanayicilerin ilk 500 içindeki sayılarını korumalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek firmaları kutladı.

ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini net bir biçimde gösterdiğini vurgulayan Özdebir, "Hem verimlilik hem 4. Sanayi Devrimi anlamında büyük bir dönüşüm içinde olan Ankara, 'başkentin sanayinden, sanayinin başkentine' hedefine adım adım ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

İlk 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer alan ASO üyesi firmalar şöyle:

"ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ, MAN Türkiye AŞ, Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, ROKETSAN, Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket, Tarım Kredi Yem San. ve Tic. AŞ, HAVELSAN AŞ, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. AŞ, RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ, Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. AŞ, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat AŞ, Oyak Beton San. ve Tic. AŞ, Mitaş Endüstri San. Tic. AŞ, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. AŞ, Ortadoğu Rulman San. ve Tic. AŞ, Park Termik Elektrik San. ve Tic. AŞ, Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. AŞ, Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. AŞ, Şahinler Metal San. ve Tic. AŞ, Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. AŞ, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ, Nurol Makina ve Sanayi AŞ, Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. AŞ, Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ, Erkunt Sanayi AŞ, ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. AŞ, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü."